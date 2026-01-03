زعيمة المعارضة الفنزويلية: اعتقال مادورو بعد رفضه التفاوض لترك منصبه

قالت الزعيمة الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إن اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو جاء بعد رفضه التفاوض لترك منصبه.

وأضافت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في بيان نشرته على حسابها على موقع "إكس" أن "لحظة الحرية" حانت في فنزويلا بعد اعتقال مادورو.

وقالت إن مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة الفنزويلية في يوليو/تموز 2024 إدموندو غونزاليس أوروتيا "يجب أن يتولى فورا منصبه الدستوري".

ترامب: ماتشادو لا تحظى بالاحترام في بلدها

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أن تتولى ماتشادو إدارة بلادها، قائلا إن واشنطن تتعاون مع نائبة مادورو.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد".

وأضاف "إنها امرأة لطيفة للغاية لكنها لا تحظى بالاحترام".

وأعلن ترامب اعتقال مادورو فجر اليوم السبت في عملية أميركية استهدفت مقره في فنزويلا، مضيفا أنه يجري نقله إلى نيويورك لمحاكمته أمام محكمة أميركية.