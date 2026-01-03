رئيس الوزراء القطري: على العالم أن يسعى لضمان التطبيق الكامل لاتفاق غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أثناء لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأميركية، على ضرورة إتمام اتفاق غزة تمهيدا للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وانتهت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل بحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع انتهاء العام الماضي، ورغم حديث نتنياهو عن قبول الانتقال للمرحلة الثانية، فإم خبراء يرون أنه نجح عمليا في خلق تعقيدات جديدة خلال زيارته الولايات المتحدة.

وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مصادر أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وافق على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع تعهد أميركي بالسماح له بالتحرك عسكريا إذا رفضت حركة حماس التخلي عن سلاحها.

كما نقلت القناة الـ12 عن مصادر أن السلطات الإسرائيلية تستعد لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر من الجانبين تنفيذا لاتفاق الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو.