دموع جاكي شان على أطفال غزة تلفت الأنظار

تفاعل الممثل الصيني وبطل الأفلام الهوليودية جاكي شان بشكل مؤثر مع مقطع فيديو لطفل فلسطيني سُئل عن أحلامه المستقبلية، فأجاب بكلمات صادمة: "الأطفال في منطقتنا لا يكبرون، بل يموتون بالرصاص".

وخلال حديثه مع جمهوره في العاصمة الصينية بكين، أثناء العرض الأول لأحدث أفلامه، قال شان إنه لم يتمكن من التحمل عند مشاهدة المقطع: "عندما سمعت كلمات هذا الطفل، انهمرت الدموع من عينيّ على الفور".

وأضاف أن تلك الكلمات جعلته يعيد التفكير في قيمة الطفل ومستقبل الحياة: "يا إلهي، أطفال غزة يقصفون كل يوم، أنتم ترون ذلك، وعندما قال تلك الكلمات تألمت بشدة".

ودعا الممثل الصيني المجتمع الدولي إلى كسر الصمت والدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين، معتبرا أن تجاهل معاناتهم يفتح الباب لمزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأثار المقطع الذي يوثق تأثر جاكي شان موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن صدمتهم وتأثرهم بما شاهده، معتبرين أن كلمات الطفل تعكس الواقع المأساوي للأطفال الفلسطينيين الذين لا يعيشون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نشطاء أن الطفل لخص قضية معاناة الأطفال في قطاع غزة بكلمات موجزة: "في فلسطين يقتل الاحتلال أطفالنا فلا يكبرون"، وهو ما يعكس الواقع المأساوي للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون بين الصراع وفقدان أبسط حقوقهم في الطفولة.

وكتب أحد النشطاء: "إنسان حقيقي ورائع يحمل القيم النبيلة فعلا، أطفال غزة في معاناة لا مثيل لها إطلاقا".

وأضاف آخر: "بصراحة، رد الطفل لم يكن موجودا في أي ذهن".

وأشار مدونون إلى أن أطفال غزة حُرموا من أبسط حقوقهم في الطفولة، وتحملوا أعباء الحياة منذ نعومة أظافرهم، ويعيشون في ظروف قاسية نتيجة الحروب والحصار، مما يضطرهم إلى مواجهة مخاطر وأعباء أكبر من أعمارهم.

كما لفتوا إلى أن ما يتعرض له الأطفال في فلسطين ظهر بشكل غير طبيعي لأول مرة في تاريخها الحديث، لدرجة أن أسطورة الطفولة الصينية، جاكي شان، ظهر حزينا جدا وتحدث لأطفال صينيين عن أنه أجهش بالبكاء لأطفال فلسطين.

واختتم مدونون بالقول إن هذه المشاهد تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون يوميا تحت القصف والحصار الإسرائيلي، محذرين من أن استمرار هذا الواقع يترك آثارا نفسية واجتماعية خطيرة على جيل كامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل وحماية حقوق الطفولة.

ويُذكر أن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة وثّق استشهاد نحو 20 ألف طفل خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها الأطفال في القطاع.