"حلف قبائل حضرموت" يعلن سيطرته على مواقع للمجلس الانتقالي بالمكلا

أعلنت قوات قبلية موالية للحكومة اليمنية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد اليوم السبت، سيطرتها على مواقع ومناطق عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا، في حين أفادت مصادر بتقدم قوات درع الوطن نحو المدينة بعد سيطرتها على سيئون.

وقالت "قوات حماية حضرموت" التابعة لحلف قبائل حضرموت، في بيان، إنها سيطرت على عدد من المواقع العسكرية في المكلا ضمن عملية "استلام المعسكرات"، دون تحديد تلك المواقع، في حين لم يرد أي بيان للانتقالي بهذا التطور.

وقبيل ذلك، أطلقت القوات تحذيرات من "عمليات وشيكة" في المدينة، داعية المواطنين إلى مغادرة محيط مطار الريان فورا، والابتعاد عن القصر الجمهوري، وإخلاء مواقع لواء بارشيد ومعسكر الحمراء في ساحل حضرموت، وفق وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر محلية.

كما طالبت القوات السكان بالابتعاد عن أي مواقع يوجد فيها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، وإيقاف أي عمليات نهب حفاظا على سلامة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

يأتي ذلك بعد إعلان سالم الخنبشي محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن، اليوم السبت، عن تأمين المعسكرات بمديريات الوادي والصحراء، بعد استعادة المنطقة من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف الخنبشي أن قوات درع الوطن بدأت تحركها صوب الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية، قائلا "حضرموت اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ومستقر".

ويأتي هذا بعد إعلان الخنبشي أمس الجمعة انطلاق عملية عسكرية "استلام المعسكرات" لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي فوضى محتملة.

وانطلقت العملية العسكرية بعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الجمعة، تكليف الخنبشي قائدا لقوات درع الوطن في حضرموت.

ونفذت قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.