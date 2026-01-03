ترامب يهنئ المنفي بذكرى استقلال ليبيا ويدعو لإنهاء الانقسام

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمناسبة يوم الاستقلال.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان إن ترامب أعرب في البرقية عن تهانيه للشعب الليبي الذي يحتفي بهذه المناسبة الوطنية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وبحسب البيان أكد الرئيس الأميركي تطلع الولايات المتحدة إلى رؤية ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.

وأشار ترامب إلى أهمية انخراط القادة بمختلف أنحاء ليبيا في جهود إنهاء الانقسامات ووقف العنف، ودعم مسار سياسي جامع يخدم مصالح الليبيين.

وشدد الرئيس الأميركي على مواصلة إدارته دعم جهود تشجيع التعاون مع الشركات الأميركية لإيجاد فرص اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الشعبين الأميركي والليبي.

ورحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها القادة الليبيون للعمل نحو الوحدة وتحسين الإدارة الاقتصادية، معتبرا أن هذه الجهود تمثل مسارا إيجابيا لبناء مستقبل أفضل لليبيا.

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، التي تدير منها كل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 1951، أعلن ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، الاستقلال عن إيطاليا وقيام الملكية. ثم أُلغِي النظام الملكي في أعقاب انقلاب قاده معمر القذافي، وأوصله إلى حكم البلاد في 1969.