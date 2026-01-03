بعد اعتقال مادورو.. ترامب يحذر زعيمي كوبا وكولومبيا و"محبط" من بوتين

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت سلسلة تحذيرات قوية إلى رئيس كولومبيا والحكومة الكوبية، وأعرب عن "إحباطه" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تصريحات عقب إعلانه تفاصيل عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فجر اليوم.

ووجّه ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الذي تجادل معه مرارا خلال الأشهر الماضية، قائلا إن بيترو "يصنع الكوكايين ويرسلونه إلى الولايات المتحدة، لذا عليه التنبه".

وكان بيترو قد أدان الهجوم الأميركي على فنزويلا، مطالبا بعقد اجتماع فوري لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة للنظر في "شرعية هذا العدوان".

التوسع نحو كوبا

ولم ينس الرئيس الأميركي توجيه تحذيرات إلى كوبا العدوة القديمة للولايات للمتحدة، قائلا إن "كوبا موضوع سنتحدث عنه في نهاية المطاف".

وقال ترامب للصحفيين إن هافانا قد تصبح موضوع نقاش كجزء من سياسة الولايات المتحدة الأوسع في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن قد توسع تركيزها ليشمل مناطق أخرى غير كراكاس، وسط تصاعد التوترات في أميركا اللاتينية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأميركي اليوم السبت للإعلان عن اعتقال مادورو إن على الحكومة الكوبية أن تشعر بالقلق.

وقال روبيو وهو يقف إلى جانب ترامب "لو كنت أعيش في هافانا وكنت عضوا في الحكومة لكنت قلقا بعض الشيء على الأقل"، مضيفا أن "كوبا كارثة ويديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالخرف"، على حد تعبيره.

ترامب: بوتين يقتل كثيرين

وفي الشأن الروسي، قال ترامب "لست مسرورا من بوتين، فهو يقتل الكثير من الناس"، في أحدث تصريحات بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه يشعر بالإحباط من الرئيس الروسي بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأعلن ترامب اعتقال مادورو فجر اليوم السبت في عملية أميركية استهدفت مقره في فنزويلا، مضيفا أنه يجري نقله إلى نيويورك لمحاكمته أمام محكمة أميركية.