أخبار|الكونغو (زائير)

15 قتيلا في هجوم لجماعة مسلحة شرقي الكونغو

FILE PHOTO: Democratic Republic of Congo military personnel (FARDC) patrol against the Allied Democratic Forces (ADF) and the National Army for the Liberation of Uganda (NALU) rebels near Beni in North-Kivu province, December 31, 2013. The Democratic Republic of Congo is struggling to emerge from decades of violence and instability, particularly in its east, in which millions of people have died, mostly from hunger and disease. A 21,000-strong United Nations peacekeeping mission (MONUSCO) is stationed in the country. REUTERS/Kenny Katombe/File Photo
جيش الكونغو قال إن بعض وحداته بدأت ملاحقة المهاجمين (رويترز-أرشيف)
Published On 3/1/2026
|
آخر تحديث: 06:39 (توقيت مكة)

حفظ

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصا -بينهم جنديان- في هجوم شنه مسلحو ما تُعرف باسم "القوات الديمقراطية المتحالفة" والمرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية على 3 قرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون ومصادر عسكرية.

وشنت هذه الجماعة المسلحة -التي تشكلت في الأصل من متمردين أوغنديين سابقين وأعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية- هجومها ليل أول أمس الخميس على قرى كاتانغا وماينديلو وكيلونج في منطقة لوبيرو الواقعة في شمال غرب مقاطعة شمال كيفو.

وقال المسؤول المحلي ماكاير سيفيكونولا إن القرى التي تقع ضمن دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات تعرضت لهجوم متزامن خلال "توغل القوات الديمقراطية المتحالفة".

وأفاد سيفيكونولا بسماع دوي إطلاق نار من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، مما أثار الذعر بين السكان، معلنا أن حصيلة الهجوم بلغت "15 قتيلا و13 منزلا محترقا".

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة مارك إيلونغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن "وحدات من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجيش الأوغندي تلاحق هذا العدو" الذي "بث الرعب بين السكان المسالمين الذين كانوا يحتفلون" بالعام الجديد.

وتأسست "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف التسعينيات، وقتلت آلاف المدنيين، وتنفذ العديد من عمليات النهب والقتل رغم انتشار الجيش الأوغندي إلى جانب القوات المسلحة الكونغولية.

المصدر: وكالات

إعلان