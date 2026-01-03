مؤتمر الرياض والسيطرة على سيئون.. ماذا نعرف عن تطورات اليمن المتسارعة؟

تتسارع التطورات السياسية والميدانية في اليمن منذ صباح اليوم السبت، حيث سيطرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية على مدينة ومطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في حين أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تمهد لاستقلال الجنوب.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بسط سيطرته الكاملة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن، ورفضه دعوات محلية وإقليمية لسحب قواته.

الجزيرة نت ترصد لكم أبرز التطورات الميدانية والسياسية في اليمن خلال اليوم.

إعلان عيدروس الزبيدي

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي في وقت متأخر مساء الجمعة بدء فترة انتقالية مدتها عامان تمهد لإجراء استفتاء على استقلال الجنوب.

ودعا الزبيدي المجتمع الدولي إلى رعاية ما وصفه بحوار سياسي شامل يُتوج باستفتاء "يضمن حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة".

وأوضح أن المجلس يقر بذلك إعلانا دستوريا "لاستعادة دولة الجنوب العربي" سيكون نافذا فورا في حال عدم الاستجابة للدعوات المطروحة أو في حال تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية، وفق تعبيره.

من جانبه، قال محمد أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني في مقابلة مع الجزيرة إنه لا يعلم ما إذا كان الزبيدي قد حصل على تفويض من كل الجنوبيين للإقدام على هذا الإعلان، مؤكدا أنه لا حوار قبل أن يعلن الزبيدي خروج جميع "مليشياته" من كل المناطق التي دخلتها.

مؤتمر في السعودية

بدورها، قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طلب من السعودية استضافة مؤتمر شامل في الرياض يضم "كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بما فيها مكون المجلس الانتقالي".

إعلان

من جانبها، قالت الخارجية السعودية إن المملكة ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتدعو "كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

السيطرة على سيئون

ميدانيا، أعلنت قوات درع الوطن سيطرتها على القصر الرئاسي والمطار في مدينة سيئون بحضرموت، بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المدينة.

وعلى الفور، قالت قناة اليمن اليوم (الرسمية) إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون الدولي وتأمين الخدمات بالمدينة".

وفي وقت سابق أمس قال محافظ حضرموت القائد العام لقوات "درع الوطن" سالم الخنبشي إن قوات درع الوطن بدأت التحرك نحو مدينة سيئون، داعيا مقاتلي المجلس الانتقالي إلى ترك السلاح والانسحاب فورا، حقنا للدماء ومنعا لأي تصعيد.