وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عودة جميع قواتها من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استكمال عودة جميع قواتها المسلحة من اليمن، وفقا لبيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مساء الجمعة.

وقالت الوزارة إن عودة جميع عناصرها جاءت "تنفيذا للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين"، بحسب البيان.

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي إنهاء مهام "فرق مكافحة الإرهاب" الإماراتية في اليمن على ضوء تطورات متسارعة تشهدها البلاد.

وأوضحت حينها أنها أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد مشاركتها عام 2015 ضمن التحالف العربي دعما للشرعية في البلاد، في حين اقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود "مكافحة الإرهاب" وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، ومطالبته جميع القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وتزامن ذلك مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفه أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت بعد وصولها على متن سفينتين قادمتين من الفجيرة.