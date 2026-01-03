اعتقال مادورو.. عملية أميركية استثنائية في قلب فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد عملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية داخل فنزويلا، وتم اقتيادهما إلى خارج البلاد ونقلهما في مرحلة أولى على متن مروحية إلى السفينة الحربية "يو إس إس إيو جيما" تمهيدا لنقلهما إلى الأراضي الأميركية.

وكشف التقرير أن العملية بدأت منتصف ليلة السبت حين أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية حظر الرحلات الجوية التجارية في الأجواء الفنزويلية، بالتزامن مع أوامر من الرئيس ترامب بشن غارات على مواقع حيوية داخل فنزويلا.

وعند الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي دوى تحليق مكثف للطائرات الحربية مع انفجارات، مما كان دليلا على بدء الهجمات الأميركية.

واستهدفت الغارات مواقع إستراتيجية في ولايات كراكاس وأراغوا، إضافة إلى ميناء "لا غوايرا" الرئيسي ومطار "إيغوروتي" في ولاية ميراندا وقاعدة الجنرال فرانسيسكو دي ميراندا الجوية المعروفة باسم "لا كارلوتا"، حيث تم تدمير منظومات الدفاع الجوي ومحطات الرادار.

والحدث الأبرز وقع في قلب العاصمة عند المنطقة الوسطى التي تضم البرلمان وقصر ميرا فلوريس مقر إقامة الرئيس الفنزويلي، فقد قصفت المقاتلات الأمريكية ميناء كراكاس ومطارها الخاص وثكنات عسكرية في محيط القصر، تزامنا مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن العاصمة.

وفي الوقت نفسه، شوهدت مروحيات أميركية تحلّق على ارتفاع منخفض فوق قصر ميرا فلوريس، مما يشير إلى عمليات إنزال مباشرة في قلب العاصمة.

وكشفت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية أن وحدة "دلتا فورس" الخاصة هي التي اعتقلت مادورو وزوجته.

وتّعد "دلتا فورس" وحدة نخبة تابعة للقوات الخاصة الأميركية، تأسست رسميا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، وتختص بمكافحة الإرهاب والمهام السرية والاستطلاع والعمليات الخاصة عالية الخطورة.

وقد شاركت هذه الوحدة في عمليات عالمية بارزة مثل عملية "مخلب النسر"، والتدخل في جزيرة غرينادا، والقبض على صدام حسين عام 2003، وقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا عام 2019.

وتأتي هذه العملية في سياق توجيهات مباشرة من الرئيس ترامب الذي وصف العملية بأنها استثنائية ودقيقة، مشيرا إلى أنها تمثل أحد أبرز عروض القوة والكفاءة العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، مع الحفاظ على سلامة القوات الأميركية دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المعدات.