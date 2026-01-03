بعد القبض على مادورو.. نائب أميركي: ما موقفنا إذا قام بوتين باعتقال زيلينسكي؟

استهجن عضو الكونغرس الأميركي رو خانا الضربات على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مشددا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خان قاعدته الشعبية المؤيدة لشعار "ماغا" بشنّه حربا غير اضطرارية لإحداث تغيير في النظام الفنزويلي.

و​​تساءل النائب الديمقراطي في منشور له عبر منصة إكس: "ما العمل إذا أراد شي جين بينغ (رئيس الصين) اعتقال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، أو حاول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اعتقال (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي في أوكرانيا؟".

واستيقظت فنزويلا اليوم على هجمات جوية استهدفت مناطق مدنية وعسكرية، في حين أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وقيادتها، مضيفا أنه جرى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته، وأوضح لاحقا أنه جرى نقلهما جوا إلى نيويورك.

ووصف خانا الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وليبيا بأنها "غبية"، واستدرك "لكن رؤساءنا ينحنون لما يُعرف بـ(لوبي السياسة الخارجية) الملتزم بالعسكرة. فيُقحموننا في صراعات خارجية، بينما يتجاهلون نقص فرص العمل الجيدة وارتفاع تكاليف المعيشة على الأميركيين في الداخل".

وقال السيناتور الأميركي إن المرحلة الراهنة تستدعي تحرك الشعب الأميركي ووقوفه ضد تضخم ميزانيات الدفاع والتحريض على الحروب، مضيفا "نحن بحاجة إلى رجال دولة يصغون لنصائح جورج واشنطن وآبائنا المؤسسين، ويستثمرون في فرص العمل والرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم لشعبنا".

ولقيت العملية تنديدا دوليا واسعا من الصين وروسيا وفرنسا وجنوب أفريقيا إلى جانب عدد من الدول في أميركا اللاتينية.