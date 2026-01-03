صاحب شعار الرأي والرأي الآخر.. وفاة الإعلامي جميل عازر عن 89 عاما

توفي اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن الصحفي الأردني جميل عازر عن 89 عاما، والذي كان واحدا من مؤسسي شبكة الجزيرة الإعلامية، تاركا إرثا كبيرا في الصحافة الإذاعية والتفلزيونية.

وبدأ عازر مسيرته المهنية منتصف ستينيات القرن الماضي مذيعا بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما شارك في تأسيس قناة الجزيرة الإخبارية، حيث شغل العديد من الوظائف وأسهم في وضع معاييرها المهنية.

وتميز الإعلامي الراحل بأسلوبه الرصين ونبرته المميزة والجمع بين دقة اللغة والالتزام التحريري، مما جعله مرجعية لجيل كامل من الصحفيين والإعلاميين العرب.

وخلال رحلته مع الجزيرة، عمل عازر -المولود في بلدة الحصن بمحافظة إربد شمالي الأردن عام 1937- مذيعا للأخبار ومدققا لغويا وعضوا في هيئتها التحريرية، وقدم أيضا برنامج "الملف الأسبوعي".

كما عمل مترجما ومقدما للبرامج الإخبارية تزامنا مع تحولات دولية وإقليمية كبرى. ثم تدرّج الراحل في المناصب التحريرية والإخراجية داخل "بي بي سي"، وعمل كبيرا لمخرجي الأخبار بها، ثم مساعدا لرئيس قسم الأخبار، الذي تولى رئاسته في وقت لاحق.

وفي هيئة الإذاعة البريطانية، أشرف عازر على إنتاج برامج سياسية وفكرية تركت حضورها في المشهد الإذاعي، من بينها "الشؤون العربية في الصحف الأجنبية" و"السياسة بين السائل والمجيب".

وفي 1994، أنهى عازر رحلته مع "بي بي سي" ليبدأ مسيرة جديدة ومهمة بالتحاقه بالجزيرة في يوليو/تموز 1996، ليكون واحدا ممن صاغوا شعارها "الرأي والرأي الآخر"، ووضعوا قواعدها المهنية الصارمة.

وترك عازر إرثا ضخما من العمل الصحفي المتنوع الذي يمثل رصيدا ومرجعية لأجيال من الصحفيين التلفزيونيين والإذاعيين.