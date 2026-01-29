هيئة البث: ترمب يلمح إلى خطوة ضد إيران قد تشمل تغيير النظام

قالت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يلمح إلى أنه يدرس تنفيذ خطوة واسعة النطاق تجاه إيران، قد تشمل العمل على تغيير نظام الحكم في طهران.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مصادر -لم تسمها- أن "ترمب لمح إلى أنه يدرس تلك الخطوة التي قد تشمل تغيير النظام"، وأضافت أن "تشبيه ترمب الحشود الأمريكية في المنطقة بما حدث في فنزويلا يؤكد رغبة واشنطن في إنهاء حكم النظام الإيراني".

وأشارت المصادر إلى أن ترمب يروج لمسار دبلوماسي مع طهران في العلن، لكنه يواصل سياسية التهديد والتصعيد العسكري، حيث نشر في وقت سابق تدوينة على موقع "تروث سوشيال" أعلن فيها تحرك أسطول ضخم باتجاه إيران بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، واصفا إياه بأنه أكبر من الذي أرسل سابقا إلى فنزويلا.

وقال ترمب "كما هو الحال مع فنزويلا، فهو (الأسطول) مستعد وجاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، وبقوة إذا لزم الأمر"، وتابع "نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على اتفاق عادل ومنصف بدون أسلحة نووية، يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية".

وتابع ترمب بلهجة تصعيدية "قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا لكنهم لم يفعلوا، وكانت هناك عملية أدت إلى تدمير كبير في إيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير. لا تسمحوا بحدوث ذلك مرة أخرى".