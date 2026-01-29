سجل جنائي ومؤيد لترمب.. السلطات الأمريكية تنشر معلومات عن مهاجم إلهان عمر

قالت السلطات الأمريكية إن الرجل الذي اعتُقل بعد رش مادة غير معروفة على النائبة الديمقراطية إلهان عمر خلال فعالية في مدينة مينيابوليس، يملك سجلا جنائيا حافلا ونشر سابقا محتوى مؤيدا للرئيس دونالد ترمب.

وبحسب سجلات محكمة ولاية مينيسوتا، فإن المتهم أنتوني كازميرزاك (55 عاما) أُدين عام 1989 بجناية سرقة سيارات، واعتُقل مرارا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، إلى جانب مخالفات مرورية متعددة، فضلا عن مواجهته أزمات مالية دفعته لتقديم طلبَي إفلاس.

وأوضحت الشرطة أن كازميرزاك استخدم حقنة لرش السائل على عمر أثناء حديثها في قاعة بلدية، قبل أن يتدخل عناصر الأمن ويعتقلوه فورا، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

وأظهرت مقاطع مصورة المهاجم وهو يرش السائل ويشتم النائبة، قبل طرحه أرضا واقتياده خارج القاعة.

ورغم الهجوم، أصرت إلهان عمر على مواصلة حديثها، وبعد خروجها من القاعة تحت حماية حراس الأمن، قالت في تصريح صحفي "نجوت من الحرب، وسأنجو بالتأكيد من الترهيب ومن كل ما يعتقد هؤلاء الناس أنهم يستطيعون إلقاءه عليّ، لأنني قوية".

وجاء الهجوم على إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، بعد ساعات من إشارة الرئيس دونالد ترمب إلى أنه قد "يهدئ" حملة قمع المهاجرين العنيفة في مينيسوتا التي هزت المجتمع المحلي والوطني وأسفرت عن مقتل متظاهرَين اثنين في غضون أسبوعين.