لوفتهانزا تمدد إلغاء الرحلات الليلية إلى تل أبيب حتى 3 فبراير

أعلنت مجموعة شركات لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، تمديد إلغاء رحلاتها الجوية الليلية المتجهة إلى تل أبيب حتى 3 فبراير/شباط المقبل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شركة لوفتهانزا قررت تمديد إلغاء الرحلات الليلية المتجهة إلى تل أبيب حتى الثلاثاء المقبل، في ظل ورود تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن هجوم كبير على إيران.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط الجوية النمساوية، وبروكسل إيرلاينز، ويورو وينغز.

وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق تقليص عدد رحلاتها إلى تل أبيب لتقتصر على الرحلات النهارية فقط، خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، تحسبا لأي تصعيد محتمل مع إيران، قبل أن تقرر تمديد الإجراء ثلاثة أيام إضافية بموجب القرار الجديد.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي أل أم" -أمس الأربعاء- تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، تحسبا لرد إيراني محتمل على أي هجوم أمريكي يستهدف طهران.

وتؤكد الولايات المتحدة أن جميع الخيارات -بما في ذلك الخيار العسكري- لا تزال مطروحة للتعامل مع إيران، في حين تتهم طهران واشنطن بالسعي لإسقاط النظام الحاكم، متوعدة برد "شامل وسريع" في حال تعرضها لأي هجوم.

وتتهم أمريكا السلطات الإيرانية بقمع الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية على مدى أسبوعين منذ أواخر عام 2025، على خلفية التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، بحسب تقارير حقوقية.