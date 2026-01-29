الجيش والشرطة في فنزويلا يتعهدان بالولاء للرئيسة رودريغيز

تعهد الجيش والشرطة الفنزويليان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي حذرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مصير الرئيس نيكولاس مادورو إذا رفضت التعاون مع بلاده.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، أمس الأربعاء، لرودريغيز بعد أن قدم لها عصا وسيفا رمزيين لبطل الاستقلال سيمون بوليفار "نقسم بالولاء والطاعة المطلقين"، مضيفا "هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ جمهوريتنا".

كما تعهد وزير الداخلية الفنزويلي النافذ، ديوسدادو كابيلو، بالولاء نيابة عن قوات الشرطة.

وأدى المسؤولان قسم الولاء أمام أول رئيسة لفنزويلا خلال عرض عسكري شارك فيه أكثر من 3 آلاف جندي وشرطي.

ويحمل تعهد الجيش دلالة خاصة، باعتبار أنه كان الداعم الرئيسي لمادورو عندما كان الأخير يواجه الضغوط والعقوبات التي فرضتها واشنطن على نظامه اليساري منذ توليه السلطة خلفا لهوغو تشافيز عام 2013.

أما كابيلو الذي كان ينظر إليه على أنه قوة داعمة لحكومة مادورو من وراء الستار، فاعتبر أن دعم رودريغيز أمر بالغ الأهمية "لأننا نؤمن بأن الدفاع عن حكمها هو دفاع عن استمرارية الحكومة ووحدة الشعب الفنزويلي".

وتسعى رودريغيز لحشد التأييد لقيادتها، فهي تسير على حبل مشدود بينما تحاول إرضاء الموالين لمادورو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في آن واحد.

تحذير أمريكي

على الجانب الأمريكي وفي جلسة أمام مجلس الشيوخ أمس، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن قادة ‍فنزويلا الجدد يتجهون ‍نحو علاقات أوثق مع واشنطن، بعد القبض على مادورو، وتوقع إعادة فتح السفارة الأمريكية قريبا، إلا أنه لوّح باستخدام القوة إذا رفضت الرئيسة بالوكالة التعاون.

وجاء في إفادة مكتوبة معدة مسبقا أدلى بها الوزير في مجلس الشيوخ، أن ديلسي رودريغيز "على دراية تامة بمصير مادورو"، وأضاف "لا يخطئنّ أحد، نحن مستعدون، كما قال الرئيس، لاستخدام القوة لضمان أقصى درجات التعاون إذا أخفقت وسائل أخرى".

إعلان

وكان الرئيس دونالد ترمب قد أصدر تعليمات لإدارته بالعمل مع رودريغيز، لكنه حذّر من إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية إذا لم تمتثل حكومتها للمطالب الأمريكية.

وصرح ترمب بأن رودريغيز يمكنها البقاء في منصبها طالما أنها تنفذ ما يطلبه منها، ولا سيما منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة.

وقال روبيو إنه رغم أن ترمب لم يستبعد أي خيارات، "فنحن لسنا في وضع نضطر فيه إلى تنفيذ أي عمل عسكري في فنزويلا، كما أننا لا نعتزم أو نتوقع ذلك"، في إشارة إلى استحسان الإدارة لما تقدمه رودريغيز.

وأقدمت قوات أمريكية على خطف مادورو وزوجته سيليا فلوريس في هجوم عسكري على العاصمة كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني الجاري واقتادتهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة.