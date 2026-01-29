لأول مرة منذ 25 عاما.. مستوطنون يصلون "الصباح اليهودي" في قبر يوسف بنابلس

أدى مستوطنون صلاة "الصباح اليهودي" التلمودية في قبر يوسف بمدينة نابلس في الضفة الغربية، في سابقة يقول مراسل الجزيرة ليث جعار، إنها الأولى منذ 25 عاما.

ومهدت قوات الاحتلال لهذه الصلاة، بتنفيذ اقتحامات واسعة بالمدينة، مساء أمس الأربعاء، حيث أجبرت العديد من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، ولم تسمح لهم بالعودة إلا صباح اليوم الخميس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسهل فيها قوات الاحتلال اقتحام قبر يوسف، لكنها المرة الأولى التي تقام فيها هذه الصلاة التلمودية بالمكان منذ ربع قرن، وبمشاركة النائب اليميني تسيفي سيكوت ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي ديان.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة اعتداءات واسعة تنفذها إسرائيل في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلة، حيث أحرق مستوطنون -اليوم الخميس- منزلين في تجمع خلة السدرة البدوي بمدينة مخماس بقضاء القدس.

وأغلق المستوطنون الطريق نحو التجمع، وأضرموا النار في منزل أحرقوه سابقا وأعيد ترميمه، في حين أبعدت قوات الاحتلال المتضامنين الأجانب من المكان بحجة أنه منطقة عسكرية.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة فجر اليوم واعتقلت عشرات الفلسطينيين شمال طولكرم، وحولت بعض المنازل لثكنات عسكرية، وتمركز قناصة على أسطح المنازل في شوارع القدس ومنطقة الضاحية، وقاموا بإخلاء منزل هناك.