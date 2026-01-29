فيديو يشعل المنصات.. هل اختبرت إيران سلاحا جديدا؟

تداولت مئات الحسابات على منصتي فيسبوك وإكس خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثّق اختبارا عسكريا جديدا نفذه الحرس الثوري الإيراني لسلاح مجهول أمس، وجرى تداوله تحت عنوان "الحرس الثوري الإيراني بنداء يا زهراء يُجري اختبارات لسلاح مجهول".

وحظي "الفيديو" بانتشار واسع، محققا مئات الآلاف من المشاهدات، مع تصاعد التوتر الإقليمي وتزايد الخطاب التعبوي على منصات التواصل، إذ استُخدم المقطع في الترويج لسرديات تتحدث عن امتلاك إيران قدرات عسكرية غير مسبوقة، في رسالة ردع موجهة إلى خصومها.

لكن عملية التحقق الرقمي التي أجراها فريق التحقق بالجزيرة نت أظهرت أن الادعاء المتداول غير دقيق، وأن "الفيديو" لا يمت بصلة إلى أي اختبار عسكري إيراني حديث.

وأظهر البحث العكسي عن لقطات "الفيديو"، وتحليل المشاهد البصرية والبيانات الزمنية، أن المقطع يعود إلى هجوم شنته طائرات مسيَّرة أوكرانية على مستودع ضخم للذخيرة في مدينة توروبيتس بمنطقة تفير الروسية بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024، حيث توجد واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ التابعة للإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية في الجيش الروسي.

وتبيَّن أن المشاهد المتداولة توثق انفجارات متتالية وحرائق ضخمة ناجمة عن إصابة مستودعات ذخيرة تحتوي على صواريخ لراجمات "غراد" وقذائف مدفعية وذخائر أخرى، وهو ما يفسر شدة الانفجارات وألسنة اللهب الكثيفة الظاهرة في المقطع.

كما أظهر التحقق تطابقا كاملا بين "الفيديو" المتداول ونسخ منشورة سابقا على منصات روسية وأوكرانية عقب الهجوم مباشرة، مع الإشارة إلى الموقع الجغرافي ذاته، وتوقيت النشر المتزامن مع العملية العسكرية حينئذ.