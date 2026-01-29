إيكواس ترفع العقوبات عن غينيا بعد انتخاب دومبويا رئيسا للجمهورية

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جميع العقوبات المفروضة على غينيا، وذلك عقب انتخاب مامادي دومبويا رئيسا للجمهورية في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومنذ تأسيسها قبل نحو نصف قرن، تتخذ "إيكواس" قرارات صارمة بشأن الانقلابات والأزمات والحروب التي تواجه أي دولة عضو فيها.

وجاء القرار خلال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، الذي أكد أن الخطوة تدخل حيز التنفيذ فورا، وتشمل أيضا جميع الفاعلين المرتبطين بمرحلة الانتقال السياسي. وأوضحت المنظمة أن غينيا ستستعيد عضويتها الكاملة في مختلف الأجهزة والهيئات التابعة لإيكواس، إضافة إلى مشاركتها في أنشطة التكامل الإقليمي بعد سنوات من تعليقها إثر الانقلاب العسكري عام 2021.

وهنّأت إيكواس الرئيس المنتخب مامادي دومبويا على فوزه وتنصيبه، ودعته إلى تبنّي سياسات تعزز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتحقق التنمية الشاملة للشعب الغيني. كما شجعت المنظمة الحكومة الغينية على استثمار عودة النظام الدستوري لتكثيف الحوار بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما يضمن شمولية العملية السياسية ويعزز التوافق الوطني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

تركيز على الديمقراطية والتنمية

وحثت إيكواس السلطات في كوناكري على مواصلة جهود ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى مواصلة دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة في غينيا.

وأكدت المنظمة الإقليمية أنها ستظل تتابع من كثب تطورات الوضع في البلاد، في إشارة إلى استمرار اهتمامها بمسار الانتقال السياسي والتحولات الديمقراطية في غينيا.