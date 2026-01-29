غانا تمنح جنسيتها لليوتيوبر الأمريكي "آي شو سبيد"

أعلنت غانا منح الجنسية لليوتيوبر الأمريكي وصانع المحتوى دارين جايسون واتكينز جونيور، المعروف باسم "آي شو سبيد"، وذلك عقب زيارته الأخيرة للبلاد ضمن جولته "سبيد دووز أفريقيا".

وكشف وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلوكوا أن بلاده وافقت على إصدار جواز سفر غاني لصانع المحتوى البالغ من العمر 21 عاما، واصفا إياه بأنه "سفير جدير بالاحترام" مثّل البلاد بصورة إيجابية أمام جمهور عالمي واسع.

وأوضح الوزير أن القرار جاء بعد "تأكيد الروابط التي لا يمكن إنكارها بين آي شو سبيد وغانا"، مشيرا إلى أن والدته تنحدر من هناك، وهو ما أكده خلال بث مباشر حين وصف وجوده في غانا بأنه أشبه بالعودة إلى الوطن.

وخلال زيارته، شارك آي شو سبيد في أنشطة ثقافية متعددة، حيث استقبله زعماء تقليديون في مدينة أكروبونغ بمنطقة آكوابيم، ومنحوه اسما تقليديا هو "بريما كوفي أكوفو" خلال مراسم تسمية رسمية.

وانتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت تظهره مرتديا الزي التقليدي بينما يؤدي الشيوخ طقوسا رمزية. كما زار عدة مواقع بارزة ومعالم ثقافية في البلاد، وشارك تجربته المباشرة مع ملايين المتابعين عبر منصاته الرقمية.

جولة أفريقية واسعة

وتأتي زيارة غانا ضمن جولة "سبيد دووز أفريقيا" التي شملت دولا عدة بينها نيجيريا وليبيريا ورواندا وإثيوبيا، حيث استقطب حضورا جماهيريا واسعا، واحتشد آلاف الشباب للقائه في مختلف المحطات.

ويعد "آي شو سبيد" من أبرز المؤثرين الرقميين في جيله، إذ يتابعه أكثر من 50 مليون مشترك على يوتيوب و45 مليون متابع على إنستغرام. وقد اختارته مجلة "رولينغ ستون" مؤخرا كـ"أكثر صانع محتوى تأثيرا لعام 2025″، فيما قدرت مجلة "فوربس" ثروته بنحو 20 مليون دولار.