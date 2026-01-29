عاجلعاجل,
عاجل | هآرتس: الجيش الإسرائيلي يتبنى لأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب
Published On 29/1/2026|
آخر تحديث: 13:12 (توقيت مكة)
عاجل | هآرتس عن مصادر أمنية: اتفاق غزة مربك وترك قضايا غير محسومة منها نزع سلاح حماس ومدى انسحاب إسرائيل من القطاع
عاجل | هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: تسريع إعادة الإعمار في غزة دون نزع السلاح سيشكل تهديدا جديدا لإسرائيل
عاجل | هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: إذا لم يحدث تغيير جوهري بشأن نزع السلاح فستضطر إسرائيل لدخول قطاع غزة مجددا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة