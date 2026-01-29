عاجل | هآرتس: الجيش الإسرائيلي يتبنى لأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب

عاجل | هآرتس عن مصادر أمنية: اتفاق غزة مربك وترك قضايا غير محسومة منها نزع سلاح حماس ومدى انسحاب إسرائيل من القطاع

عاجل | هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: تسريع إعادة الإعمار في غزة دون نزع السلاح سيشكل تهديدا جديدا لإسرائيل

عاجل | هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: إذا لم يحدث تغيير جوهري بشأن نزع السلاح فستضطر إسرائيل لدخول قطاع غزة مجددا

التفاصيل بعد قليل..