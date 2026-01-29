عاجلعاجل,
عاجل | سي إن إن عن مصادر: ترمب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي والصواريخ البالستية
Published On 29/1/2026|
آخر تحديث: 03:02 (توقيت مكة)
سي إن إن عن مصادر:
- ترمب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي والصواريخ البالستية.
- الخيارات المطروحة أمام ترمب تشمل ضربات جوية تستهدف مواقع نووية ومؤسسات حكومية.
- الخيارات المطروحة أمام ترمب تشمل أيضا استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل.
- ترمب يرى أن خياراته العسكرية ضد إيران توسعت مع وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة.
- ترمب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة عسكرية كبرى جديدة ضد إيران.
- جرت مناقشة لعقد اجتماع مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث ويتكوف لكن ذلك لم يتحقق.
- واشنطن وطهران تبادلتا رسائل عبر وسطاء عمانيين بشأن احتمال عقد لقاء لتجنب هجوم أمريكي.
المصدر: الجزيرة