عاجل | سي إن إن عن مصادر: ترمب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي والصواريخ البالستية

Published On 29/1/2026
آخر تحديث: 03:02 (توقيت مكة)

سي إن إن عن مصادر:

  • ترمب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي والصواريخ البالستية.
  • الخيارات المطروحة أمام ترمب تشمل ضربات جوية تستهدف مواقع نووية ومؤسسات حكومية.
  • الخيارات المطروحة أمام ترمب تشمل أيضا استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل.
  • ترمب يرى أن خياراته العسكرية ضد إيران توسعت مع وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة.
  • ترمب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة عسكرية كبرى جديدة ضد إيران.
  • جرت مناقشة لعقد اجتماع مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث ويتكوف لكن ذلك لم يتحقق.
  • واشنطن وطهران تبادلتا رسائل عبر وسطاء عمانيين بشأن احتمال عقد لقاء لتجنب هجوم أمريكي.
المصدر: الجزيرة

