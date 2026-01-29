كالاس تستبعد تطبيق الدعوة لإنشاء جيش أوروبي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن النظام العالمي الحالي "تحت الضغط"، مشيرة إلى أن العلاقات مع واشنطن" لم تعد كما كانت".

وقبل اجتماع للشؤون الخارجية في بروكسل، اليوم الخميس، أوضحت كالاس أنها لا تستطيع أن تتخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي جيشا منفصلا، وفقا لدعوات أثارتها أخيرا شخصيات من بينها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندروس كوبيلوس لتشكيل قوة أوروبية.

وأضافت كالاس "لكل دولة أوروبية جيش، وجيوش 23 دولة هي جزء من هيكل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذا لا أتصور أن تشكل الدول جيشا أوروبيا منفصلا. يجب أن يعتمد الأمر على الجيوش الموجودة بالفعل، وعلينا أن نرى كيف سيُطبَّق ذلك عمليا".

وتابعت "من المفهوم في المجال العسكري ضرورة وجود تسلسل قيادي محدَّد، بحيث يكون واضحا عند وقوع أي حدث مَن يصدر الأوامر لمن، وإذا شكَّلنا هياكل موازية فسيؤدي ذلك إلى إرباك".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفض الأمين العام للناتو مارك روته دعوات بعض السياسيين الأوروبيين البارزين لتشكيل جيش أوروبي منفصل، التي أثارتها الشكوك إزاء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أمن القارة لا سيما بعد التوتر بشأن غرينلاند.