حتى النزوح لا يعني النجاة من الموت في كردفان

في منطقة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، تصل عشرات الأسر النازحة من مدينتي الدلنج وكادقلي، هربا من هول الحرب وقسوة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع.

ووفق تقرير أعده مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد، فإن غالبية الفارين من النساء والأطفال، وهم يواجهون واقعا مؤلما زادته قسوة الظروف التي عايشوها خلال رحلة النزوح.

وقضى بعض الهاربين في الطريق بسبب عدم تحملهم ظروف السير 20 يوما كاملة، في حين يواجه كثير من الأطفال العديد من المشاكل الصحية وسوء التغذية، وهم يتلقون علاجا وسط ظروف صعبة وإمكانيات شحيحة.

وفي خيمة متهالكة، تعيش أسرة من 10 أشخاص تفتقد لأبسط الاحتياجات الإنسانية، وبالكاد تجد ما يسد رمقها. ووفقا لإحدى السيدات فقد وصلوا في حالة سيئة لأنهم لم يكونوا يجدون طعاما خلال رحلة النزوح، بعدما نهب المقاتلون كل ما لديهم، كما تقول.

وتختزل الحياة في المخيم معاناة تبدو متفاقمة، مما دفع مفوضية العون الإنساني لمناشدة المنظمات الإنسانية التدخل لمواجهة هذا الوضع المعقد.

فالأعداد الهائلة تفوق قدرة مفوضية العون الإنساني على تقديم ما يلزم من احتياجات لهؤلاء الذين يتدفقون بصورة مستمرة من غرب السودان، كما يقول الأمين العام للمنظمة بجنوب كردفان عبد الرحيم حسن للجزيرة.

واستقبلت منطقة أبو جبيهة أكثر من 150 ألف نازح وصلوا من مناطق مختلفة بولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم توزيع آلاف منهم على 7 مخيمات، في حين ينتظر آلاف آخرون توفير مأوى لهم أو ترتيب رحلة نزوح لمكان آخر.

وخلال شهرين فقط، ارتفع عدد النازحين في ولايات كردفان السودانية لأكثر من 88 ألف شخص، نزحوا من إقليم كردفان في 69 منطقة، بين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى يناير/كانون الثاني 2026، جراء العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي.

وحسب بيان للمنظمة، فقد توجه غالبية النازحين إلى محافظتي شَيْكان والرَّهَد بولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض (جميعها تقع تحت سيطرة الجيش)، في حين نزح غالبية الأفراد من شمال كردفان بنسبة 62%، تليها جنوب كردفان بنسبة 37%، وغرب كردفان فكانت أقل من 1%.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن أكثر من 3 ملايين نازح سوداني عادوا إلى ديارهم، على الرغم من تواصل القتال العنيف في بعض مناطق البلاد.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" التي سيطرت حينها على كل مراكز إقليم دارفور (غرب) المتاخم لإقليم كردفان.

وتستولي "قوات الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، الاثنين الماضي، تمكّنه من دخول مدينة الدَّلَنْج ثاني مدن ولاية جنوب كردفان، بعد عامين من الحصار من الدعم السريع و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش، بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، مما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 14 مليونا.