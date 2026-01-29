"توربين" حارس بنفيكا يسجل هدفا تاريخيا بمرمى الريال ويفجر المنصات

في عالم الساحرة المستديرة لا مستحيل، تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت حتى تأتي صافرة الحكم لتعلن نهاية المباراة.

كل دقيقة لها قيمتها عند المدرب واللاعبين، وهذا ما حدث في مباراة بنفيكا البرتغالي أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

فقد كان بنفيكا على وشك الخروج رغم تقدمه بنتيجة 3-2 مع تبقي ثوان من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتقدم الحارس أناتولي تروبين للمشاركة في ركلة حرة، ويسجل الهدف الذي يحتاجه الفريق للتأهل إلى الملحق متفوقا بفارق الأهداف.

هذه اللقطة وصفت بالأكثر جنونية في المباراة حين أمر مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو الحارس تروبين بالتقدم والمشاركة في الركلة الحرة الأخيرة، ليسجل الحارس هدف التأهل في الدقيقة 98 بأمر مباشر من مورينيو.

هذا الهدف أشعل منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم تروبين من أكثر الأسماء تداولا بين عشاق كرة القدم.

وعلّق مشجعون قائلين: "يا ساتر على جنون كرة القدم.. اللي صار في مباراة بنفيكا والريال يؤكد لك متعة الكرة. بنفيكا يحتاج لهدف، وبآخر كرة حارس الفريق يسجل برأسه ليتأهل بطريقة خيالية وهو في سن الـ24، وفي آخر مركز مؤهل".

وكتب متابعون أن حارس مرمى بنفيكا البرتغالي فجأة يتحول إلى مهاجم هداف "ويسجل بكل جدارة واستحقاق"، مذكرا العالم بالحارس الأسطوري رينيه هيجيتا حارس منتخب كولومبيا.

وأضاف هؤلاء أن كرة القدم الساحرة والمجنونة والغريبة هي في الوقت نفسه عجيبة وجميلة وخرافية ولا تعترف بالمستحيل ولا بعامل العمر.

وعلق آخرون على الهدف بالقول: "ضربة واحدة بالرأس أسعدت عشرات الملايين من مشجعي هذا النادي، وضربة واحدة جعلت اسم وسمعة بنفيكا في مقام عال".

وأشاروا إلى أن "آثارها ستنعكس على السياحة والاقتصاد وعلى الترابط المجتمعي في هذه المدينة. فالرياضة تأثيرها كما تأثير الجيوش، وربما أقوى، قوة ناعمة وجبارة، تمنح فيها الامتيازات من أجل استقطاب المهارات والمواهب، ومنع استقطابها من الدول المنافسة".

إعلان

ورأى مغردون أن مورينيو هو أكبر الفائزين، فهذا التأهل سيبقى في ذاكرة التاريخ بطريقة تليق بأحد أفضل المدربين في تاريخ اللعبة.

وعند سؤال الحارس تروبين عن الهدف، أجاب قائلا: "أنا لست معتادا على تسجيل الأهداف، لذلك بالنسبة لي كان الأمر جديدا تماما. عمري 24 عاما، وهذه هي المرة الأولى، لذا لا أجد الكلمات… شيء لا يصدق".