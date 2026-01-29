مستوطنون يحرقون منزلين بالقدس وسيارة جيب عسكرية تدعس شابا في نابلس

أفادت مراسلة الجزيرة بإحراق مستوطنين منزلين في بلدة مخماس بقضاء القدس، في حين أصيب شاب جرّاء تعرُّضه للدعس من سيارة جيب عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المراسلة إن المستوطنين أحرقوا المنزلين في تجمُّع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس، مضيفة أنهم أغلقوا الطريق نحو التجمع وهاجموا السكان وأضرموا النار.

وفي نابلس، أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (30 عاما) نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد دعسه من سيارة جيب عسكرية إسرائيلية.

وفجر اليوم، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية المنطقة الشرقية من نابلس، وأدى مستوطنون بمشاركة أعضاء بالكنيست طقوسا تلمودية في "مقام يوسف"، في حين تمركز قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في شوارع القدس ومنطقة الضاحية، وقاموا بإخلاء منزل هناك.

وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، وشرعت بهدم مصنع في الجهة الغربية لمدخل البلدة.

اعتقالات في الخليل

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة سعير شمال شرق الخليل بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في أحياء عدة، ثم دهمت منزل عائلة الشهيد قصي حلايقة في منطقة القفّان، بحسب "وفا".

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، ودهمت منزل عائلة الشهيد قصي حلايقة، واعتقلت اثنين من أشقائه هما بلال وإسماعيل، كما اعتقلت 4 أشخاص آخرين عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واستولت قوات الاحتلال على عمارة سكنية من خمسة طوابق لعائلة الرجبي في منطقة جبل جوهر جنوب المدينة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها.

وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة بشكل كامل، وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنع تنقل المواطنين، واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني.

كما شملت اقتحامات قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، حيث أطلقت قنابل الغاز اتجاه المحال التجارية، إلى جانب بلدتي عزون شرق قلقيلية وقفّين شمال طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وشملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.