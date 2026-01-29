الدانمارك: محادثات مع أمريكا وغرينلاند لحل الأزمة

قالت وزارة الخارجية الدانماركية إن البلاد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند، في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترمب بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام لأشهر بين الدانمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة -في تعليق مكتوب لرويترز- الأربعاء، إن مسؤولين بارزين من الدانمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعا "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن واشنطن وضعت آلية بشأن غرينلاند، وأن اجتماعات فنية ستعقد مع مسؤولين من غرينلاند والدانمارك حول هذه القضية.

وتهدد مطالبات ترمب المتكررة بفرض السيطرة على غرينلاند، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في مواجهة روسيا والصين، بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة بشأن غرينلاند تشكل نداء لصحوة إستراتيجية لكامل أوروبا، في حين قالت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن التي التقت ماكرون في قصر الإليزيه رفقة رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن النظام العالمي كما هو معروف ربما يكون قد انتهى.