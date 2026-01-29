الجزيرة تستنكر حظر "يوتيوب" بثها بإسرائيل

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة انصياع منصة "يوتيوب" لقرار السلطات الإسرائيلية حظر بث قنواتها على المنصة، وعبّرت عن "قلقها العميق" للاستجابة لهذه "الإملاءات الرقابية".

واعتبرت الشبكة أن القرار يعد إخفاقا في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تفرض على الشركات التقنية العالمية ضمان حرية التعبير ومقاومة الضغوط الحكومية التي تؤدي إلى حجب الحقيقة وإسكات الصحافة المستقلة.

كما أدانت الجزيرة حجب مواقعها الإلكترونية داخل إسرائيل، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات ونقلها بحرية.

وقالت إن "حظر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية للجزيرة بذرائع أمنية واهية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تتحول إلى أداة بيد الأنظمة المناهضة للحريات، مما يكرس سياسة "ازدواجية المعايير" في إدارة المحتوى الرقمي بمناطق النزاع، ويقوض حوكمة الفضاء العام العالمي".

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن "سياق ممنهج من التعديات الإسرائيلية، التي بلغت حد استهداف صحفيي الشبكة بالقتل والاعتقال، وإغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة، في محاولة يائسة لتغييب الحقيقة"، بحسب الشبكة.

ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية منصة "يوتيوب" وشركات توزيع المحتوى التقني إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على بث قنواتها، والالتزام الكامل بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الجمهور العالمي.

كما حثت الشبكة كل الهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان على إدانة هذا الحظر، مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف استهداف المؤسسات الصحفية.

وطالبت الجزيرة بفتح تحقيق دولي في آليات خضوع المنصات التقنية للرقابة، مع ضرورة ضمان وجود "آليات تظلم مستقلة" تحمي المحتوى الإعلامي من الضغوط السياسية للدول وتضمن سيادة القانون.

في مقابل ذلك، جددت الجزيرة التزامها بنقل الحقيقة كاملة، وتؤكد لجمهورها أن محاولات الحجب الرقمي لن تزيدها إلا إصرارا على أداء رسالتها المهنية عبر كل الوسائل والمنصات المتاحة، كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية قررت الاثنين حجب بث قناتي الجزيرة والميادين، وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي عبر منصة "إكس" مساء الأحد "بداية من اليوم، سيتم حجب الجزيرة والميادين في إسرائيل على موقعيهما الإلكترونيين وعلى شاشات التلفزيون ويوتيوب".

وأضاف "كما يمكن، وفقا لتقدير وزير الدفاع، حجب بثهما عبر الأقمار الصناعية"، و"بفضل القانون المعدّل، الذي قاده زميلَيّ عضو الكنيست أرييل كيلنر وزفيكا فوغل، تم حجب الجزيرة بشكل شبه كامل" بحسب قرعي.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن القرار الإسرائيلي يسري لمدة 90 يوما، موضحة أن هذه الإجراءات تُوسّع نطاق القيود المفروضة منذ أكثر من عامين، مع سنّ "قانون الجزيرة"، الذي يحظر بثّ الشبكتين التلفزيونيتين داخل إسرائيل.