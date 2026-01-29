اجتماع يمني يبحث الترتيبات الميدانية وتوحيد القرار العسكري

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتوحيد القرار العسكري، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف القوات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فقد أكد العليمي في لقاء جمعه أمس الأربعاء برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد من القيادات في وزارة الدفاع، أن المعركة مع ما سماها "مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية هي معركة مصير لا تحتمل التراخي أو الانقسام".

وأشاد العليمي "بالدور الأخوي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وقيادته، ومساندة القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية".

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية دور اللجنة العسكرية العليا في دعم جهود تنظيم وتنسيق العمل العسكري، بما يسهم في رفع الجاهزية وتعزيز فاعلية القوات.

كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على "التزام مجلس القيادة والحكومة بتذليل الصعوبات أمام القوات المسلحة، وتوفير متطلبات الدفاع عن الجمهورية، وتمكينها من أداء دورها الوطني في بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن القوات المسلحة تواصل رفع جاهزيتها وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية استعدادًا لأي تطورات ميدانية، وبما يحقق تطلعات الشعب في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب، حسب المصدر.

وبالتزامن مع هذا، شهدت المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة المؤقتة عدن تدشين المرحلة الأولى من العام التدريبي القتالي لعام 2026 بحضور قيادات عسكرية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز القوات العسكرية للمرحلة المقبلة في حال استمرار تعنت ما سماها "المليشيا الحوثية" ورفضها الحلول السلمية.

وترافق هذا مع تأكيدات يمنية رسمية عن جهود لترتيب المشهد الأمني والعسكري وتوحيد القوات كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، في أعقاب التحولات الأخيرة، بعد سيطرة القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية على المحافظات الجنوبية والشرقية وفقدان المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه العسكري.

وقد شرعت السلطات المحلية والتحالف بقيادة السعودية مؤخرا في عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن في ترتيبات يرى يمنيون أنها تسبق عودة الحكومة المرتقب إعلان تشكيلتها قريبا وممارسة مهامها من الداخل اليمني.