إسرائيل احتجزت 20 أسيرا لبنانيا في عامين

أكد القيادي اللبناني حسين الحاج، خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم الخميس، أن هناك 20 أسيرا لبنانيا محتجزين لدى إسرائيل، أُسروا خلال العامين الماضيين، إضافة إلى 3 أسرى اعتُقلوا خلال العقود الماضية لكن الاحتلال لا يعترف بهم.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن سلام استقبل، صباح اليوم، وفدا من لجنة أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور حسين الحاج حسن.

وقال الحاج إنه جرى خلال اللقاء تقديم مذكرة بشأن رؤية اللجنة لكيفية متابعة ملف الأسرى، وأشار إلى أن "من الأسرى 10 أُسِروا خلال الحرب الأخيرة، 9 في أرض المعركة وأسير خُطف من البترون، وهناك 10 أسرى اعتقلهم العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية، بعد وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأوضح الحاج أن بعض الأسرى المخطوفين بعد اتفاق وقف إطلاق النار هم جرحى، أصيبوا إما أثناء المعركة أو أصابهم العدو خلال أسرهم، وبعضهم مرضى. وأضاف أن "العدو لم يقبل حتى الآن أي زيارة من الصليب الأحمر الدولي لمعرفة أوضاعهم ونقل رسائل إليهم ومنهم، بتعسف وحشي وهمجي بسبب طبيعة هذا العدو".

وقال إن زيارتهم لرئيس الوزراء "كانت إيجابية، وكان متفهما ومتبنيا لمعظم الأفكار التي قدَّمناها، وبعض الأفكار طرحها بشكل مبادرة منه. رؤيتنا أن يكون هذا الملف أولوية وطنية حكومية".

وأضاف الحاج "نحن سنتابع مع الحكومة ومع الدولة وأركانها ومع كل المؤسسات الدولية هذا الملف، ونعتبر أنه من الأولويات الوطنية الأولى والأساسية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العدوان، وإعادة الاعمار".

وقال عضو هيئة ممثلي الأسرى عباس قبلان إنه "لا تتوافر أي معلومات واضحة حول مصير الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى العدو الإسرائيلي حتى اللحظة"، مطالبا بتشكيل هيئة رسمية تتولى ملف الأسرى، وتكون مسؤولة عن متابعته والتواصل مع عائلاتهم.

ويسري الآن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأوقف هذا الاتفاق -الذي تخرقه إسرائيل يوميا- حربا شنتها تل أبيب على لبنان، واحتلت خلالها 5 تلال في جنوبي البلاد، تضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.