أول مرة.. "درون" تشارك في إطفاء حريق بمنطقة منشية الزرايب في القاهرة (فيديو)

شب حريق هائل، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في منطقة منشية الزرايب بالقرب من منازل المقطم شرقي محافظة القاهرة، مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وانتشار النيران.

وقال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن قوات الحماية المدنية استخدمت لأول مرة طائرات مسيَّرة "درون" في عمليات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد المحافظ أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق وبدأت في أعمال التبريد.

ونشب الحريق في أحد العقارات بالمنطقة، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وأظهرت مشاهد -نشرها ناشطون ووسائل إعلام على منصات التواصل- اقتراب النيران من المباني السكنية، في حين فرضت الأجهزة المعنية طوقا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل عمل فرق الإنقاذ والإطفاء.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات التى نشب بها الحريق والعقارات المجاورة لها بالحادث، كما وجَّه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.