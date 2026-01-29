أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحثا فيه الأوضاع الراهنة وجهود خفض التصعيد، وفقا لبيان الديوان الأميري القطري.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر والرئيس الإيراني أكدا أهمية الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأضافت أنه جرى -خلال الاتصال- بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار.

كذلك أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن ويحقق مصالح المنطقة.