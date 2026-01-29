ألف مسيّرة للتدمير.. إيران تمانع واستخبارات إسرائيل تهمس بأذن أمريكا

أعلنت إيران -اليوم الخميس- تعزيز قدراتها العسكرية بألف طائرة مسيرة إستراتيجية وجددت رفضها القبول بشروط أمريكية مذلة، في حين سلّمت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية معلومات خاصة لواشنطن في إطار الاستعداد لضرب طهران.

فقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن مختلف أفرع الجيش الإيراني تسلمت دفعة تضم ألف طائرة مسيرة إستراتيجية، وأوضحت أن المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة، وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية.

وأضافت أن هذه المسيرات مصممة لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر.

وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي: "بالنظر للتهديدات التي نواجهها، فإن الجيش يحافظ على قدراته الإستراتيجية ويعززها لضمان سرعة القتال وفرض رد ساحق على أي معتد".

ونقل التلفزيون الرسمي عن حاتمي قوله: "بناء على التهديدات التي نواجهها، فإن الحفاظ على المزايا الإستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو ومعتدٍ هو دائما على جدول أعمال الجيش".

وأضافت القناة أنه تمّ -بناء على توجيه من حاتمي- إلحاق "ألف مسيّرة إستراتيجية" مصنعة محليا بالأفواج القتالية، بما يتماشى مع "التهديدات الجديدة والخبرات المكتسبة خلال حرب الـ12 يوما" مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار التصعيد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وثيقة أن "إيران أرسلت تحذيرا أعلنت فيه نيتها إجراء مناورة بحرية بذخيرة حية بمضيق هرمز الأحد والاثنين".

رسالة إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في رسالة نشرها عبر منصة إكس بلغات عدة بينها العبرية، إن "الضربة المحدودة وهم. أيّ عمل عسكري، من أمريكا أو أي جهة وبأي مستوى، سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوريا وشاملا وغير مسبوق، وسيستهدف قلب تل أبيب وكل داعمي المعتدي".

إعلان

وجاءت تصريحات شمخاني بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطهران من أن الوقت ينفد لتفادي مواجهة عسكرية، معلنا تحرك أسطول ضخم بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن باتجاه الشرق الأوسط، في تحرك وصفه بأنه أكبر مما أرسلته واشنطن سابقا إلى فنزويلا.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن "الواقع السائد في الميدان يختلف عن الدعاية الإعلامية للعدو". وأكد -في بيان- أن لديه خطط عمل لجميع سيناريوهات العدو، ويمتلك إشرافا كاملا على تحركاته.

وقال الحرس الثوري إن تجربة حرب الـ12 يوما أظهرت أن الخيار العسكري ضد إيران قد فشل، وإن قواتها المسلحة هي التي تحدد نهاية الحرب.

ووصف الحرس الثوري التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات بأنه أسلوب قديم لدى المسؤولين الأمريكيين.

رفض الشروط القصوى

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يستند إلى الشروط الأمريكية القصوى.

وأضاف أن التوجيه الحالي هو الاستعداد، "ولكن يبدو أن ترمب سيتخذ قرارا آخر بشأن إيران خلال أيام".

في السياق ذاته، نقل الموقع أن مسؤولين أمريكيين أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أطلع إدارة ترمب على معلومات استخبارية عن إيران.

وأوضح أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية اجتمع مع مسؤولين في وزارة الحرب (البنتاغون) والبيت الأبيض.

وقال مسؤول أمريكي إن وفد إسرائيل الذي يزور واشنطن يهدف لتبادل معلومات استخبارية بشأن أهداف محتملة في إيران.