"أرض مباركة".. جدل سوري بعد إشادة الشرع بروسيا وجنودها

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل إثر الكلمة الترحيبية التي ألقاها الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء.

وقال الشرع مخاطبا بوتين "عند قدومي من المطار، رأيت كمية كبيرة من الثلج على الطريق في طريقنا إلى الكرملين، فتذكرت التاريخ في الماضي. تذكرت عدد الحملات العسكرية التي حاولت بعض الأطراف من خلالها الوصول إلى موسكو، وكيف فشلت بسبب شجاعة الجنود الروس، وكيف ساعدتكم الطبيعة أيضا في الدفاع عن هذه الأرض المباركة".

هذه العبارة كانت كفيلة بإشعال نقاش محتدم بين رواد العالم الافتراضي، إذ رأى بعضهم أنها زلة لسان، بينما اعتبرها آخرون تعبيرا عن حنكة سياسية، في حين انتقد فريق ثالث مدح الشرع لروسيا التي ارتكبت مجازر في سوريا، وكانت الداعم الرئيسي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

فقد علق مغردون بأن ما قاله الشرع بحق "شجاعة الجنود الروس" و"أرض روسيا المباركة" قد يقوله يوما ما للإيرانيين في طهران وهم إن سئلوا سيجيبون: هذه سياسة.

في المقابل، دافع آخرون عن موقف الشرع قائلين إن الرئيس سياسي، ويحق للسياسي أن يقول ما لا يحق لغيره أن يقوله، وفي سبيل مصلحة بلاده وتثبيت حدودها وحفظ مصالح شعبه، فليقل ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه. واعتبروا أن ما صدر عنه لا يعد جريمة، بل إنه حقق في هذه الزيارة مكاسب مهمة على أكثر من صعيد.

ورأى مغردون أن المبالغة في المدح ليست أمرا طارئا في الثقافة العربية، بل هي من عادات العرب في مخاطبة الخصوم، خاصة إن كانوا منتصرين، إثباتا لقوتهم، مستشهدين بقول الشاعر:

"سقيناهم كأسًا سقونا بمثلها … ولكنهم كانوا على الموت أصبرا".

ومعتبرين أن من حقه أن يمد يده لمن يراه مناسبا وفق رؤيته وإستراتيجيته، دون أن يعني ذلك مطالبة الشعب بحب أو كره الشخص الذي يصافحه. فالعبرة في رأيهم بسوريا أولا وأخيرا، ودون هذا المنطق "لن تكون ولن نكون".

في قراءة أخرى، حاول مغردون تفكيك دلالة كلام الشرع، معتبرين أنه لم يكن يغازل أحدا، بل أوصل رسالة يفهمها بوتين جيدا، مفادها أن "لولا البرد والصقيع الذي أنقذكم تاريخيا، لربما كنتم اليوم تتحدثون الألمانية".

أما بخصوص عبارة "هذه أرض مباركة"، فقد رأى مغردون أنهم لم يجدوا فيها ما يستنكر، بل اعتبروها موفقة للغاية في سياق فتح صفحة جديدة، وحياة جديدة، وعلاقات جديدة.

إعلان

في المقابل، اعتبر منتقدون أن ما قاله الرئيس الشرع كان في غير محله، متسائلين: متى أصبحت روسيا أرضا مباركة؟ ومتى صار جيشها موضع دعاء؟! أليست هي من دمر سوريا وقتل أبناءها؟

ورأى بعضهم أن ما قاله الشرع لبوتين عن أن "روسيا أرض مباركة ونسأل الله لها السلامة دائما" يمكن فهمه في إطار دبلوماسية هادئة، وواقعية سياسية براغماتية، ولا مشكلة مبدئية فيه من حيث إدارة مصالح الدولة، بل قد يكون أمرا مرحبا به.

غير أنهم شددوا على أن هذا المنطق نفسه يفترض أن يطبق في التعاطي مع الشعب السوري أيضا.

وأشاروا إلى أن روسيا ليست طرفا محايدا في المشهد السوري، فهي الدولة التي ثبتت نظام الأسد منذ عام 2015 وحتى أواخر 2024، وكان سلاحها الجوي عاملا حاسما في استعادة نحو 75% من الجغرافيا السورية لصالح النظام السابق، بكل ما رافق ذلك من دمار وتهجير وقتل.

وبناء على ذلك، يقول منتقدون إنه إذا كانت القيادة السورية الجديدة قد فتحت صفحة تصالح مع موسكو بكل هذا التاريخ الثقيل، فلا يوجد أي مبرر أخلاقي أو سياسي للإبقاء على معتقلين في سجونها تحت عنوان "فلول النظام".

ويرون أنه "لا يمكن تبرير القمع داخليا باسم الماضي، في الوقت الذي تصافح فيه القوى التي صنعت ذلك الماضي".