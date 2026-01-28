هل يحمي تيك توك ترامب؟ مغردون يجيبون

أثارت التقارير التي كشفت عن ممارسة منصة "تيك توك" لرقابة واسعة على المحتوى السياسي في الولايات المتحدة، تزامنا مع أعطال تقنية غامضة، موجة من الغضب والجدل بين المستخدمين، وسط تساؤلات عما إذا كان الاستحواذ الأمريكي على المنصة قد نقلها إلى عهد جديد من تقييد الحريات.

فلطالما كانت منصة "تيك توك" محل نزاع مرير بين الصين والولايات المتحدة، وهو النزاع الذي انتهى مبدئيا باستحواذ شركات أميركية على الحصة الكبرى من التطبيق.

لكن هذا التحول لم يمر بسلام؛ حيث بدأت تظهر اتهامات من مستخدمين أمريكيين تفيد بممارسة المنصة لرقابة ممنهجة على المقاطع التي تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أو وكالة الهجرة، خاصة في ظل الأحداث المشتعلة بولاية مينيسوتا.

وجاءت الأرقام لتعزز هذه المزاعم؛ حيث أبلغ موقع "Downdetector" عن أكثر من 600 ألف بلاغ لأعطال مفاجئة، بينما رصد موقع "Sensor Tower" زيادة في حذف المحتوى بنسبة 130% منذ الاستحواذ الأمريكي.

وفي الوقت الذي يرى فيه المستخدمون أن هذه "فلترة" سياسية، بررت إدارة "تيك توك" في أمريكا الأمر بوقوع انقطاع في التيار الكهربائي بأحد مراكز البيانات، مما أعاق رفع الفيديوهات الجديدة أو الحصول على مشاهدات.

ومع تزايد شعور المستخدمين بالتقييد، بدأت ملامح "هجرة رقمية" تلوح في الأفق؛ حيث صعد نجم تطبيق "أب سكرولد" (UpScrolled) ليصل إلى المرتبة التاسعة في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في أمريكا، مما يشير إلى أن الجمهور لن يبقى أسيرا لمنصة تمارس الرقابة على آرائه السياسية.

تمثال الحرية في خطر

رصدت حلقة (2026/1/28) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع اتهامات الرقابة الموجهة لتطبيق "تيك توك" في نسخته الأميركية الجديدة وردود المستخدمين حول تقييد المحتوى.

انتقد الناشط شريف ما وصفه بازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية اتجاه الحريات، مغردا:

"حرية التعبير لا تُجزأ… على أمريكا أن تحترم تمثال الحرية التي تنصبه مثالا على حرية التعبير وبمثل هذه الممارسات هي لا تختلف عن أي دولة دكتاتورية في العالم"

أما المدون سالم، فقد أبدى إعجابه بالدهاء التجاري للصين في إدارة هذه الأزمة، قائلا:

"الصين أذكياء جدا.. عملوا التطبيق واستفادوا منه وباعوه لأمريكا بمليارات الدولارات والآن بسبب تقييد أمريكا للمحتوى رح تطلع الصين بتطبيق جديد وينعاد نفس السيناريو"

من جانبه، رأى المغرد عصام أن الرقابة الرقمية قدر لا مفر منه في كل دول العالم، وكتب:

"من كان يظن أن تيك توك أو غيره من التطبيقات لديه مساحة حرية فهو واهم.. كل كلامنا محسوب وكل تحركاتنا مراقبة سواء في أمريكا أو غيرها"

أما غيث فقد حذر الحكومة الأميركية من دخول تحدٍّ خاسر مع جيل "تيك توك" النشط، معلقا: