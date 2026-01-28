نفق بطول 30 كيلومترا يفضح شبكة "قسد" تحت الأرض في ريف عين العرب

عثر الجيش السوري على نفق كبير يعود لتنظيم "قسد" في منطقة جبلية تتبع لريف عين العرب، وذلك بعد سيطرته على الموقع، في حين أقدمت قوات التنظيم على تفجير النفق عقب انسحابها منه.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن النفق كان يُعد من أكبر الأنفاق التي أنشأها تنظيم "قسد" في المنطقة، إذ احتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، التي تناثرت داخل النفق ومحيطه نتيجة عملية التفجير. كما أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة، وجود قذائف وطلقات متنوعة، بينها ذخائر للرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف هاون.

وذكرت المصادر أن النفق صُمم ليستوعب مرور المدرعات والشاحنات والسيارات، ويتفرع منه عدد كبير من الأنفاق الصغيرة التي تمتد باتجاه مناطق مختلفة في ريف عين العرب، رابطا بين الجبال والتلال المحيطة.

يمتد لمسافة تقارب 30 كيلومترا

وبحسب الجيش السوري، فإن النفق يمتد لمسافة تقارب 30 كيلومترا، ويصل بين ريف عين العرب ومدينة منبج، مرورا أسفل نهر الفرات، ما يشير إلى بنية تحتية عسكرية معقدة كان التنظيم يعتمد عليها في تحركاته ونقل العتاد.

كما عُثر داخل الموقع على معدات حفر وآليات استُخدمت في إنشاء شبكة الأنفاق، إضافة إلى طرق داخلية مخصصة لحركة المركبات في اتجاهين، مع استمرار وجود تشعبات فرعية في أكثر من نقطة.

وأكدت المصادر أن تنظيم "قسد" فجر النفق عن بعد عقب مغادرته المنطقة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إحداث أكبر قدر من الدمار وتهديد سلامة المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من الجبال بريف عين العرب.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد"، يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الحكومة.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصّله من تنفيذ بنودها.