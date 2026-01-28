أخبار|ترجمات|الولايات المتحدة الأميركية

ناشونال إنترست: هذه أكثر 10 مقاتلات نفاثة تصديرا في التاريخ

A MiG-21 fighter jet belonging to forces loyal to former general Khalifa Haftar takes off from a base on the outskirts of Al Sidra oil port, in Ras Lanuf December 20, 2014, on its way to hit sites of Libyan Army Forces belonging to Libya's rival government, that are part of the Alshorooq (Libya Dawn). Picture taken December 20, 2014. REUTERS/Stringer (LIBYA - Tags: MILITARY CIVIL UNREST)
صادرات "ميغ 21" فاقت بالضعف أقرب منافساتها (رويترز)
Published On 28/1/2026
آخر تحديث: 07:31 (توقيت مكة)

لم تكن المقاتلات النفاثة يوما مجرد آلات حرب، بل أدوات نفوذ سياسي وصناعي، ترسم بخطوطها الحادة خرائط التحالفات وتوازنات القوة.

ومن خلال استعراض تاريخ أكثر الطائرات المقاتلة تصديرا، تكشف مجلة "ذا ناشونال إنترست" كيف تحوّلت سوق السلاح الجوي إلى مرآة تعكس صراعات القرن الـ20 وتحولاته.

واستهل الصحفي المتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي بالمجلة، هاريسون كاس، مقاله بالتذكير بأن دولة واحدة هيمنت تاريخيا على سوق تصدير الطائرات المقاتلة النفاثة، وهي الاتحاد السوفياتي التي انتشرت طائراتها البسيطة والمتينة على نطاق واسع في أرجاء العالم النامي خلال الحرب الباردة.

لكن 10 طائرات، على وجه الخصوص، هي التي أسهمت -برأيه- في رسم ملامح سوق تصدير المقاتلات عبر التاريخ. وهناك طائرات أخرى تستحق الذكر، وإن لم يُدرجها ضمن قائمة العشرة، مثل المقاتلة الصينية "جيه-7" (J-7)، وهي نسخة مشتقة من ميغ-21، وميغ-23 السوفياتية، وطائرة "هوك" البريطانية للتدريب والهجوم الخفيف، إضافة إلى المقاتلة الأمريكية الحديثة "إف-35 لايتنينغ II" التي تشهد صادراتها نموا ملحوظا.

أما الطائرات التالية، فقد جرى ترتيبها تنازليا في مقال ناشونال إنترست وفق حجم التصدير، وهي مجموعة من المقاتلات التي شكّلت القوات الجوية والجغرافيا السياسية لعقود طويلة:

A French Air Force Mirage F1 returns to its mission after receiving fuel from a U.S. Air Force KC-10 Extender from the 908th Expeditionary Air Refueling Squadron while flying over Afghanistan in support of Operation Enduring Freedom, Nov. 25, 2010. KC-10s deliver critical air refueling support to numerous joint and coalition receiver aircraft. @(U.S. Air Force Photo/Staff Sgt. Eric Harris)
ميراج "إف 1" الفرنسية (القوات الجوية الأمريكية)

10- ميراج "إف 1" الفرنسية

حققت هذه الطائرة في سوق الصادرات نجاحا دون ضجيج، إذ ملأت الفجوة بين المقاتلات الاعتراضية الخفيفة والمقاتلات الثقيلة المتعددة المهام.

وبعد دخولها الخدمة في أوائل السبعينيات، قدمت أداء متينا ومدى محترما، مع تصميم تقليدي بجناح مائل، وهو ما جذب القوات الجوية التي تحفّظت على التصميم ذي الجناح الدلتا الأكثر غرابة نسبيا.

وانتشرت ميراج "إف 1" على نطاق واسع في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وغالبا ما أُنيطت بها مهام العمل في ظروف تشغيل قاسية.

A Ukrainian Sukhoi Su-27 jet fighter flies above Slaviansk
طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي "سو-27" تحلق فوق سلافيانسك (رويترز)

9- سوخوي "إس يو-27" الروسية

تمثل عائلة "إس يو-27" النهج السوفياتي، ثم الروسي لاحقا، في تصدير المقاتلات المتقدمة، عبر استهداف عدد أقل من الزبائن، لكن مع تقديم طائرة عالية القدرات.

وقد صُمم هذا الطراز أساسا كمقاتلة تفوق جوي بعيدة المدى، وتميزت بقدرة عالية على المناورة، ومدى تشغيلي كبير، وحمولة تسليح لافتة.

Payerne, Switzerland - September 7, 2014: Former Swiss Air Force Dassault Mirage III fighter aircraft J-2012 (HB-RDF) taking off from Payerne Airport.
طائرة مقاتلة من طراز "ميراج 3" تابعة لسلاح الجو السويسري تقلع من مطار بايرن (غيتي)

8- "ميراج 3" الفرنسية

كانت "ميراج 3" الانطلاقة الحقيقية لفرنسا بوصفها مُصدّرا رئيسيا للمقاتلات، وأثبتت أن قوة متوسطة الحجم قادرة على منافسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وقد منحها تصميم الجناح الدلتا أداء عاليا في السرعات الفائقة، مع بساطة تشغيلية جذبت دولا رغبت في الابتعاد عن سلاسل التوريد التابعة للقوى العظمى.

A Northrop F-5E (Tail No. 11419) in flight @This image or file is a work of a U.S. Air Force
إف-5 فريدوم تايغر 2 (القوات الجوية الأمريكية)

7- إف-5 فريدوم فايتر/تايغر اا الأمريكية

صُممت "إف-5" منذ البداية بغرض التصدير، وحققت نجاحا لافتا. فقد كانت منخفضة التكلفة، وموثوقة، وسهلة الصيانة، مما أتاح للقوات الجوية في الدول النامية دخول عصر الطيران فوق الصوتي من دون أعباء لوجستية خانقة.

ESKISEHIR, TURKIYE - SEPTEMBER 21, 2025: MIG-15 (1B006-02) display in Sivrihisar SHG Airshow
طائرة ميغ-15 تابعة للسلاح التركي (شترستوك)

6- ميغ-15 السوفياتية

يُنسب لميغ-15 أنها أطلقت بمفردها عصر الطيران النفاث لجزء كبير من العالم. وبعد إثبات فعاليتها في الحرب الكورية، أصبحت المقاتلة القياسية لدول الكتلة الشرقية وحلفائها خلال الخمسينيات والستينيات.

كانت بسيطة، ومتينة، وسهلة الإنتاج، مما سمح بانتشارها الواسع في دول حليفة وغير منحازة. ورغم محدوديتها التقنية وعدم قدرتها على اختراق حاجز الصوت، فإن خبرتها القتالية الواسعة جعلت تأثيرها أكبر من إمكاناتها النظرية.

A US Air Force F-4G Phantom II (s/n 69-7234) in flight during Exercise Gallant Eagle ’82 near George Air Force Base, California (USA), 1 April 1982. The F-4E-43-MC 69-7234 (c/n 3902) was loaned to the RAAF from 1970 to 1973. Subsequently modified to F-4G in 1972, to AMARC in 1991, to QF-4G in 1999. @(Air Force photo by Garfield F. Jones)
فانتوم اا (إف-4) الأمريكية (القوات الجوية الأمريكية)

5- فانتوم اا (إف-4) الأمريكية

كانت هذه طائرة استثنائية بمعايير عصرها: سريعة، وقوية، ومتعددة المهام. وانتشرت على نطاق واسع بين حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وخارجه، حيث خدمت كونها مقاتلة اعتراضية وقاذفة ومنصة استطلاع.

Domazlice / Czech Republic - May 17, 2020: Czechoslovak Mig 19 jet fighter flying over clouds on Czech border.
ميغ-19 تابعة لسلاح الجو التشيكي (شترستوك)

4- ميغ-19 السوفياتية

كانت هذه أول مقاتلة سوفياتية تفوق سرعة الصوت، وأصبحت بذلك أول طائرة من هذا النوع لكثير من دول العالم النامي. ورغم حاجتها إلى صيانة مكثفة وسجلها التشغيلي المتباين، فإن أعدادها الكبيرة وانتشارها الواسع -خصوصا عبر الإنتاج المرخّص في الصين– منحاها تأثيرا ملموسا في مرحلة انتقالية حاسمة.

Jacksonville, USA - October 19, 2024: View of a MIG 17 at the NAS Jax Air Show in Jacksonville, Florida.
طائرة ميغ-17 خلال عرض جوي بالولايات المتحدة الأمريكية (شترستوك)

3- ميغ-17 السوفياتية

طائرة ميغ-17 من أكثر المقاتلات المصدّرة خبرة قتالية خلال الحرب الباردة. ورغم كونها دون سرعة الصوت، فإن قدرتها العالية على المناورة مكّنتها من مقارعة طائرات أحدث منها في فيتنام والشرق الأوسط.

A Turkish F-16 Fighting Falcon disconnects from a US Air Force KC-135 Stratotanker during Exercise Trident Juncture 18 near Kallax Air Base, Sweden, Oct. 29, 2018. With more than 50,000 participants from 31 nations, this is NATO’s largest exercise since 2002. @(US Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder)
طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي (القوات الجوية الأمريكية)

2- إف-16 فايتينغ فالكون الأمريكية

وفق ناشونال إنترست، فإن إف-16 تعد أنجح مقاتلة غربية في سوق التصدير، ولا تزال أرقامها في تصاعد. ويكمن سر نجاحها في موازنتها بين الأداء، والمرونة، وقابلية التحديث المستمر.

Romanian Air Force MiG-21 LanceR C captured at the 2019 Royal International Air Tattoo at RAF Fairford.
طائرة رومانية من نوع ميغ-21 (شترستوك)

1- "ميغ-21" السوفياتية

تقف ميغ-21 في فئة خاصة بها من حيث حجم التصدير، إذ فاقت صادراتها ضعف أقرب منافسيها. فقد كانت رخيصة الثمن، وبسيطة ومتينة، وأصبحت المقاتلة فوق الصوتية الافتراضية لمعظم دول العالم النامي طوال الحرب الباردة.

المصدر: ناشونال إنترست

