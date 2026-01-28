مقتل 8 أشخاص في هجمات روسية وواشنطن تواصل الضغط على كييف

قتل 8 أشخاص في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء هجمات روسية بطائرات مسيّرة، استهدفت قطار ركاب في شمال شرق البلاد ومدينة أوديسا الساحلية، فيما تواصل واشنطن الضغوط على كييف لحملها على التوصل لتسوية مع موسكو.

ففي منطقة خاركيف، أسفر هجوم على قطار ركاب مدني عن مقتل 5 أشخاص، بعدما أظهرت صور متداولة عربتين تشتعلان على سكك حديدية قرب إحدى القرى، بحسب ممثلي الادعاء الأوكراني.

في الوقت ذاته، أدى هجوم روسي على أوديسا الليلة الماضية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وتضررت عشرات المباني السكنية وكنيسة وروضة أطفال ومدرسة ثانوية -بحسب حاكم المدينة أوليه كيبر- كما تسبب الهجوم في "دمار هائل" في منشأة للطاقة، وفقا لشركة (دي.تي.إي.كيه) الخاصة بالطاقة.

ونُقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصفه الهجوم بـ"الإرهاب" ودعوته لتكثيف الضغط على موسكو.

خسائر بشرية

من جانبها، قالت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها تصدت لـ135 من أصل 165 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الروسية خلال الليل.

وأدى هجوم الأسبوع الماضي على العاصمة كييف إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 710 آلاف شخص، بينما قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن 40% من المنازل في المدينة فقدت الكهرباء بعد يوم من الهجمات.

وخلّفت الحرب في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022 نحو مليوني ضحية بين العسكريين الروس والأوكرانيين، بينهم قتلى وجرحى ومفقودون، وفق دراسة نشرها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) الأمريكي.

وبحسب المركز، بلغ عدد قتلى روسيا 325 ألفا، فيما وصل إجمالي خسائرها البشرية، بما يشمل القتلى والجرحى والمفقودين، إلى نحو 1.2 مليون شخص، وأشار المركز إلى أن أي قوة عظمى لم تتكبد هذا الحجم من الخسائر في حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن التقدم الروسي على الأرض يتم بوتيرة بطيئة.

أما أوكرانيا، فقد سجلت ما بين 500 ألف و600 ألف ضحية، بينهم نحو 100- 140 ألف قتيل، خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2022 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وخلص المركز إلى أن إجمالي ضحايا الجانبين العسكريين يقدر بنحو 1.8 مليون شخص، وقد يرتفع إلى مليوني ضحية بحلول ربيع 2026.

وتستمر الجهود الدبلوماسية، إذ من المتوقع أن يجتمع المسؤولون الروس والأوكرانيون مجددا الأحد المقبل بوساطة أمريكية، بعد اجتماع سابق في أبو ظبي هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن واشنطن طالبت كييف بالتوقيع على اتفاق سلام للحصول على ضمانات أمنية أمريكية.

وتعثرت المساعي الدبلوماسية لإنهاء القتال رغم جولات تفاوض متقطعة بوساطة دولية، في وقت تربط فيه الولايات المتحدة أي ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، بينما تؤكد كييف أن استمرار الهجمات الروسية يقوّض فرص الحل السياسي.