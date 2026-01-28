الكرملين: المباحثات الثلاثية بشأن أوكرانيا تُستأنف مطلع فبراير

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) -اليوم الأربعاء- إن المباحثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا ستُستأنف في الأول من فبراير/شباط المقبل، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال الكرملين إن اجتماعا للمجموعة الأمنية التي تضم ممثلين عن موسكو وواشنطن وكييف سيتم عقده في أبو ظبي مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن الحديث علنا عن تفاصيل التسوية المحتملة مع أوكرانيا قد يضر بسير المفاوضات.

والسبت الماضي، انتهت الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة للبحث في تسوية يعرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وترمي إلى وضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو 4 أعوام.

واجتمع مفاوضون أوكرانيون وروس في عاصمة الإمارات أبو ظبي لبحث القضية الحيوية المتعلقة بالأراضي، من دون أي مؤشر على التوصل إلى حل وسط.

وهذه أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وشارك في المحادثات مبعوثا الرئاسة الأمريكية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.

وتتعرض كييف لضغوط أمريكية متزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو التي تصر على انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الشرقية، خاصة من أجزاء منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها كييف.

ويحث المسؤولون الروس على عدم توقع نتائج سريعة نظرا لتعقيد جدول الأعمال.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.