كوريا الشمالية: تجربة إطلاق صواريخ من منظومة بتقنية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية إجراءها تجربة إطلاق صواريخ من منظومة متعددة ومطورة، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التجربة أجريت أمس الثلاثاء تحت إشراف كيم، لإطلاق صواريخ من منظومة متعددة من العيار الكبير، وهي مطورة بتقنية جديدة.

وأضافت الوكالة أنه قد تم إطلاق 4 صواريخ أصابت أهدافها المحددة على بعد نحو 350 كيلومترا.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "لقد حققنا تطويرا تقنيا لتلك المنظومة الخاصة بالتسليح لاستخدام خصائصها الأقوى بأكثر الطرق ملاءمة وفعالية، وبالتالي يمكننا استخدامها في هجمات محددة".

وكثفت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة، ويقول محللون إن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز قدرات الضربات الدقيقة، وتوجيه رسائل تحدّ إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل احتمال تصديرها إلى روسيا.

وأشرف كيم -مطلع العام الجاري- على تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى وفرط صوتي، وتعهد بتسريع قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

كما تعكف كوريا الشمالية على تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد يعمل بالوقود الصلب، وسط سباق مكثف للوصول إلى الجيل التالي من الصواريخ البعيدة المدى التي يصعب تتبعها واعتراضها.