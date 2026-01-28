قتلى وأضرار واسعة جراء عاصفة تضرب شرق وجنوب أوروبا

اجتاحت أمطار العاصفة "كريستن" الغزيرة ورياحها العاتية البرتغال ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، وتسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل، وأحدثت أضرارا كبيرة في منطقة لشبونة وفي وسط البلاد، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 150 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى سقوط أشجار وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وأفادت الهيئة الوطنية للحماية المدنية بمقتل شخص في بلدية "فيلا فرانكا دي شيرا" إحدى ضواحي العاصمة، بسقوط شجرة على سيارته، بينما ولقي شخص آخر مصرعه جراء انهيار هيكل معدني في مونتي ريال في منطقة ليريا وسط البلاد، بحسب الهيئة، كما لقي شخص آخر حتفه في نفس المنطقة، التي تعد الأكثر تضررا.

وقد استجابت فرق الإنقاذ لنحو 1500 بلاغ بين منتصف الليل والساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ووصفت الحكومة البرتغالية العاصفة بأنها "ظاهرة مناخية قاسية تسببت في أضرار جسيمة في مناطق عدة".

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 850 ألف منزل ومؤسسة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئيا، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط لشبونة بشمال البلاد، وتعطلت حركة سكك الحديد في بعض المناطق.

كما أُبلغت سلطات الحماية المدنية بوقوع أكثر من 3 آلاف ‌حادثة مرتبطة بالطقس، ناجمة عن هبوب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، في ‌بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة.

وتأتي هذه العاصفة بعد أن ضربت البرتغال عواصف متتالية في الأيام الأخيرة، حيث لقي شخص مصرعه خلال نهاية الأسبوع الماضي عندما جرفته مياه الفيضانات أثناء محاولته عبور نهر بسيارته.

عواصف مستمرة

واصلت العاصفة "كريستن" مسارها شرقا ووصلت إلى إسبانيا صباح اليوم، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج خصوصا في مدريد، وحثت السلطات المواطنين على تجنب التنقّل إلا للضرورة.

ولقيت امرأة مصرعها في بلدة توريمولينوس الساحلية بجنوب البلاد، نتيجة سقوط نخلة اقتلعتها الرياح العاتية ‌أمس الثلاثاء.

كما أصدرت السلطات المحلية أوامرها بإغلاق الحدائق، وجرى تعليق الأنشطة الرياضية والتعليمية ‍في الهواء الطلق في عدد من المناطق.

وأعلنت إيطاليا يوم الاثنين حالة الطوارئ في ‍مناطقها الجنوبية، التي اجتاحتها عاصفة عاتية الأسبوع الماضي.

تضرر قطاع الشحن

وفي تطورات متصلة، قالت شركتا ميرسك وهاباغ لويد لشحن الحاويات اليوم الأربعاء إن "العواصف العاتية وتساقط الثلوج عطلا تدفق البضائع في أنحاء أوروبا"، وإن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إغلاق بعض المحطات اللوجستية.

وذكرت ميرسك أن عملياتها شهدت اضطرابات في جنوب غرب أوروبا وغربها، مما أثر بدوره في عمليات الشحن من المناطق الشمالية ‍من القارة وإليها، مؤكدة أنه لا موعد بعد لاستئناف الخدمات المتضررة.

وكتبت الشركة في تحذير للعملاء إن "الأحوال الجوية القاسية تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة على مستوى القطاع، مما يجبر السفن على التوقف عن العمل أو تقليل الإنتاجية".

من جهتها ذكرت شركة هاباغ لويد الألمانية في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنها تعاني من "تقليص كبير" في عملياتها بسبب الأحوال الجوية.

وقالت مجموعة "سي إم إيه – سي جي إم" المنافسة ‌في قطاع الشحن، الأسبوع الماضي، إن إحدى سفنها فقدت 58 حاوية في البحر بعد تعرضها لأحوال جوية قاسية بشكل غير متوقع قبالة مالطا، وإن أضرارا لحقت بحاويات أخرى على ظهر السفينة.