قاض أمريكي يمنع مؤقتا ترحيل طفل بعد اعتقاله من إدارة الهجرة

أصدر قاض أمريكي قرارا بوقف ترحيل طفل يبلغ 5 سنوات مؤقتا، بعد أن أثار اعتقاله من قبل عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في مينيابوليس الأسبوع الماضي غضبا شعبيا واسعا.

وألقي القبض على الطفل ليام كونيخو راموس ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، في 20 يناير/كانون الثاني.

وكانت لقطات للطفل يبدو فيها مذعورا خلال محاولة إلقاء القبض على والده أثارت غضبا عارما في ولاية مينيسوتا.

وقال القاضي فريد بايري في حكمه -أول أمس الاثنين- في سان أنطونيو، تكساس، "يحظر أي نقل أو ترحيل محتمل أو متوقع للطفل أو والده أثناء طعنهما في احتجازهما إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

وأوضحت مسؤولة في مدارس "كولومبيا هايتس" العامة التي كان راموس يرتادها، أن الطفل استخدم كـ"طعم" من قِبَل عناصر الهجرة لاستدراج من كانوا داخل منزله.

وأفاد رئيس وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ماركوس تشارلز -يوم الجمعة الماضي- بأن "العناصر تحت إمرتي فعلوا كل ما في وسعهم للم شمله بعائلته"، مشيرا إلى أن العائلة رفضت فتح الباب له بعدما تركه والده هاربا.

الإكوادور تندد

وفي حادث منفصل، نددت الإكوادور الثلاثاء بما وصفته محاولة اقتحام من قِبَل عناصر الهجرة الأمريكية لقنصليتها في مدينة مينيابوليس.

وأفادت وزارة الخارجية الإكوادورية، في بيان، بأن حكومة الرئيس دانيال نوبوا، أحد أقرب حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية، أرسلت خطاب احتجاج إلى السفارة الأمريكية في كيتو بشأن الحادث.

ووفقا للبيان، حاول أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية دخول القنصلية، لكن الموظفين منعوه لحماية الإكوادوريين الموجودين داخلها.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيرسل توم هومان، مسؤول أمن الحدود في ​البيت الأبيض، إلى الولاية، عقب الحادث ‌الذي وقع يوم السبت وقُتل خلاله الممرض أليكس بريتي (37 عاما) برصاص عناصر إنفاذ قوانين الهجرة خلال مواجهة مع متظاهرين في مينيابوليس.

إعلان

وكتب ‌ترمب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، "توم حازم لكنه عادل، وسيرفع تقاريره ‌إليّ مباشرة".

ووصف مسؤولون في وزارة ⁠الأمن الداخلي الواقعة بأنها هجوم، وقالوا إن عناصر إنفاذ قوانين الهجرة أطلقوا النار دفاعا عن النفس بعد أن اقترب بريتي وبحوزته مسدس.

لكن ‌مقطعا مصورا من موقع الحادث، تحققت رويترز من صحته، يناقض رواية الإدارة للأحداث، إذ أظهر بريتي ممسكا بهاتف، ‍وليس بمسدس، قبل أن يطرحه عناصر الأمن أرضا ويطلقوا النار عليه.