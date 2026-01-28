القدس.. إبعادات واسعة عن الأقصى وعشرات المستوطنين يقتحمونه

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات إبعاد لفلسطينيين من مدينة القدس عن المسجد الأقصى، في وقت سمحت فيه لعشرات المستوطنين باقتحامه.

ووفق بيانات لمحافظة القدس ومركز معلومات حلوة الحقوقي، فإن الإبعادات شملت أعدادا كبيرة من فئة الشباب ولفترات تتراوح بين أسبوع و6 أشهر، بينهم أسرى محررون.

وذكرت المحافظة والمركز أن من المبعدين "طارق سعادة العباسي، ومحمد موسى العباسي، وعبد الرحمن عويس، وصهيب عفانة، وحمزة أبو هدوان، وسامي أبو الحلاوة، وعبيدة الطويل، وعامر البزلميط، ومأمون الرازم، وإبراهيم العباسي، وعرين الزعانين".

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى استدعاء موظف الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، محمد الدباغ، من قبل الشرطة الإسرائيلية البلدة القديمة "وتسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إلزامه بالعودة لاحقا لإمكانية تجديد الإبعاد لمدة 6 أشهر".

استدعاء مرابِطة

كما أكد المركز الحقوقي استدعاء المرابطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق، بتهمة "تحريض الطالبات على التوافد إلى المسجد الأقصى وإعماره (…) وجرى إخضاعها للتحقيق عدة ساعات، ثم أُفرج عنها بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 14 يوما، والتوقيع على كفالة مالية على أن تعود مجددا للتحقيق بتاريخ الثامن من مارس (آذار) القادم، لتسلّمها قرار تجديد إبعادها عن المسجد الأقصى".

وأوضح المركز أن المرابِطة المقدسية مُبعدة عن المسجد الأقصى منذ سنوات، وممنوعة من السفر، كما يُحظر عليها دخول الضفة الغربية والتواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.

وأضاف أن القدس تشهد "حملة واسعة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد عن الأقصى مع اقتراب شهر رمضان"، موضحا أنها "تستهدف الشبان والنساء والفتيان وموظفي الأوقاف وصحفيين وأسرى محررين".

وتابع أن أغلب المبعدين تلقوا قرارات إبعادهم "عبر رسائل على تطبيق واتساب، مرسلة من أرقام تعود لأجهزة المخابرات، تحمل عنوان ’إبعاد عن الأقصى‘، وتتضمن القرار كاملا، بما يشمل الاسم الشخصي، ورقم الهوية، ومدة الإبعاد".

ويوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أوصت شرطة الاحتلال بتقييد دخول فلسطينيي الضفة إلى القدس في رمضان، وأعلنت أنها في مراحل استباقية من الاستعدادات والأنشطة، وأنها تجري اعتقالات وتتعامل مع "المحرضين"، في إشارة إلى فلسطينيين يعارضون اقتحامات المستوطنين للمسجد.

اقتحام الأقصى وغرامات

على صعيد اقتحامات المستوطنين المسجد، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن 138 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأربعاء "72 مستوطنا خلال فترة الاقتحامات الصباحية و66 مستوطنا بعد الظهر".

وفي تطور ميداني، قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال فرضت غرامة بقيمة 247 ألف شيكل (نحو 80 ألف دولار) على مركز شباب مخيم شعفاط، كما أمهلت المركز النسوي واللجنة الشعبية ومركز شباب مخيم شعفاط أسبوعا واحدا "لتصويب أوضاعها القانونية والحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال".

كما قطعت قوات الاحتلال الكهرباء والماء والاتصالات عن جميع المؤسسات التابعة لوكالة الأونروا في المخيم بالإضافة لمركز صحي، وفق المصدر ذاته.

على صعيد الاعتقالات، أفادت المحافظة باعتقال 4 شبان من البلدة القديمة في المدينة، وشاب من بلدة حزما شمال شرق المدينة، التي تعرضت لعملية عسكرية إسرائيلية استمرت يومين وانتهت مساء اليوم الأربعاء.