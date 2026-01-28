رئيس غينيا يعيد تعيين أمادو أوري باه رئيسا للوزراء

أعلن الرئيس الغيني المنتخب حديثا مامادي دومبويا إعادة تعيين أمادو أوري باه في منصب رئيس الوزراء، وذلك بموجب مرسوم رئاسي ليواصل مهامه على رأس الحكومة بعد نحو أسبوعين من تنصيب الرئيس الجديد.

وكان أوري باه قد تولى رئاسة الحكومة بين فبراير/شباط 2024 ويناير/كانون الثاني 2026 خلال فترة حكم المجلس العسكري، ويحتفظ اليوم بموقعه في الحكومة المدنية التي شُكلت عقب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان مامادي دومبويا، القائد السابق للمجلس العسكري، قد أدى اليمين الدستورية في 18 يناير لولاية مدتها سبع سنوات، بعد أن قاد البلاد منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أطاح الرئيس المنتخب ألفا كوندي.

مرحلة انتقالية مثيرة للجدل

واتسمت إدارة دومبويا خلال فترة الحكم العسكري بالقبضة الأمنية، إذ حُظرت المظاهرات منذ عام 2022، وتعرضت شخصيات معارضة للاعتقال والملاحقات القضائية أو اضطرت إلى مغادرة البلاد. كما وثّقت منظمات حقوقية حالات إخفاء قسري وعمليات خطف.

ورغم تعهده في البداية بعدم الترشح للرئاسة، فقد خاض دومبويا الانتخابات الأخيرة التي استبعد منها أبرز قادة المعارضة. وسبق ذلك إقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول الماضي، سمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، ومدَّد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.