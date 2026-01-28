إسرائيل تقصف غزة بالطائرات والمدفعية و"التهاب السحايا" يفتك بأطفال القطاع

أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق انتشارها شرق مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفلة نتيجة إصابتها بالحمّى الشوكية (التهاب السحايا).

وقال مراسل إن الجزيرة "قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من الدبابات يستهدف منذ فجر الأربعاء مناطق انتشار الاحتلال شرقي خان يونس".

وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية شنت 3 غارات على منازل مخلاة داخل المناطق التي ما زال الجيش يحتلها شرقي مدينة دير البلح.

وفي جباليا شمالي القطاع، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن تفجيرين عنيفين على الأقل وقعا بفعل إجراء الجيش عمليات نسف داخل المناطق التي ما زال يحتلها.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بينما أطلقت آلياته المتمركزة شرقي المدينة نيران رشاشاتها تجاه تلك المنطقة.

ومنذ سريان الاتفاق، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 486 فلسطينيا وإصابة 1341 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

التهاب السحايا

إنسانيا، قال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، الدكتور أحمد الفرا ، إنه "تم تسجيل 6 حالاتِ إصابة بمرض التهاب السحايا خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى وفاة طفلة إيلين عصفور، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض".

وحذر الدكتور الفرا من خطر انتشار المرض داخل خيام النزوح، في ظل الاكتظاظ الشديد وسوء الأوضاع الصحية التي يعاني منها النازحون.

في الأثناء، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية إن الوضع الصحي في القطاع بلغ أسوأ مراحله منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، محذرا من نفاد أكثر من 70% من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، في ظل الحصار المشدد ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

وأضاف أبو سلمية -في حديث للجزيرة- أن المستشفيات تعمل بأقل الإمكانيات الممكنة، بينما تتزايد أعداد المرضى بسبب تفشي الأوبئة والفيروسات الموسمية التي أودت بحياة أطفال وكبار سن خلال الأيام الماضية.

وتابع أن الطواقم الطبية تواصل العمل رغم الاستهداف المباشر، حيث استشهد نحو 1600 من الكوادر الصحية واعتقل المئات، مشددا على أن ما يبقيهم صامدين هو "الواجب الإنساني تجاه شعبهم".

وطالب مدير مجمع الشفاء بضغط دولي عاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، محذرا من سقوط مزيد من الضحايا الذين كان يمكن إنقاذهم لو فتحت المعابر، بعد أكثر من عامين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ويعمل القطاع الصحي حاليا -عبر 16 مستشفى فقط- بالحد الأدنى من القدرة التشغيلية وفي ظروف قاسية، بعدما خرجت 22 مستشفى عن الخدمة بالكامل نتيجة تدميرها خلال الحرب الإسرائيلية، إلى جانب تدمير 103 من مراكز الرعاية الصحية الأولية، مما حرم مئات الآلاف من الرعاية الأساسية.

كما تعرضت منظومة الإسعاف لضربات إسرائيلية واسعة بعد قصف 211 سيارة إسعاف، وتدمير 25 محطة لتوليد الأكسجين من أصل 35 محطة، في وقت وصل فيه رصيد 90% من مواد فصوص ونقل الدم إلى الصفر، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.