سانا: الجيش يفكك متفجرات زرعتها قسد في قناة مائية بريف الرقة

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الجيش فكك كمية ضخمة من المتفجرات، زرعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الطريق بين حلب والرقة.

وقالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إن فوج الهندسة في الجيش العربي السوري تمكَّن من تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات "كان تنظيم قسد قد زرعها بإحدى القنوات المائية تحت طريق حلب – الرقة، وذلك بعد قطع الطرقات وتأمين المنطقة بشكل كامل".

ويأتي ذلك بعد ساعات من عثور الجيش السوري على نفق كبير لتنظيم قسد في منطقة جبلية تابعة لريف عين العرب، بعد سيطرته على الموقع، في حين أقدمت قوات التنظيم على تفجير النفق عقب انسحابها منه.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن النفق كان يُعَد من أكبر الأنفاق التي أنشأها تنظيم قسد في المنطقة، ويحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تناثرت داخل النفق ومحيطه نتيجة عملية التفجير. كما أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة وجود قذائف وطلقات متنوعة، بينها ذخائر للرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف هاون.

وأضافت المصادر أن النفق صُمم ليستوعب مرور المدرعات والشاحنات والسيارات، ويتفرع منه عدد كبير من الأنفاق الصغيرة التي تمتد اتجاه مناطق مختلفة في ريف عين العرب، رابطا بين الجبال والتلال المحيطة.