الشرع يصل موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ثاني زيارة رسمية له إلى روسيا.

وأفادت الرئاسة الروسية (الكرملين) بأن "الشرع سيبحث مع بوتين الوضع في الشرق الأوسط، وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدة أن العلاقات بين موسكو ودمشق تتطور بنشاط بعد تغيير القيادة في سوريا.

من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن "الوجود الروسي في سوريا وإعادة هيكلته يمثل إحدى أهم القضايا المطروحة في النقاشات السياسية بين الطرفين".

وأضاف أن المحادثات بين بوتين والشرع ستتضمن قضايا التعاون الثنائي وخاصة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة.

ولروسيا وجود عسكري في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.

والاثنين الماضي، أخلت روسيا قاعدة عسكرية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا كانت تتمركز فيها منذ عام 2016.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، التقى بوتين مع الشرع بموسكو، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى روسيا منذ توليه منصبه، بعد سقوط نظام بشار الأسد أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024 وفراره إلى روسيا.

ودعمت موسكو بشكل كبير نظام الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وتدخلت بقواتها لصالحه بدءا من عام 2015، وساهمت -خصوصا عبر الغارات الجوية- في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.