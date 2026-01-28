عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز الأنفاق جنوب القدس

موقع واللا: اشتباه في عملية طعن عند حاجز النفق بالقدس وإطلاق النار على المنفذ

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل منفذ محاولة الطعن جنوب القدس بنيران الجيش

الجيش الاسرائيلي: لا إصابات في صفوف قوات الأمن في محاولة الطعن عند معبر الأنفاق جنوب القدس

