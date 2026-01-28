صور أقمار صناعية ترصد امتلاء سد الدريكيش في طرطوس لأول مرة منذ سنوات

أظهرت صور أقمار صناعية امتلاء سد الدريكيش السوري، الواقع في محافظة طرطوس شمال غربي سوريا، لأول مرة منذ سنوات عقب هطول أمطار غزيرة استمرت طوال الأسابيع الماضية.

وأوضحت مقارنة الصور الملتقطة بين 28 يناير/كانون الثاني 2025 و26 يناير/كانون الثاني الجاري وصول السد إلى سعته التخزينية القصوى، إذ بدأت مياهه بالتدفق عبر المفيض، بعد انحسار واضح في منسوبه العام الماضي.

​وقالت وزارة الطاقة السورية في حسابها على منصة "إكس" إن السد بلغ هذا العام سعته التخزينية القصوى البالغة ستة ملايين متر مكعب، موضحة أن هذا الارتفاع الكبير في منسوب المياه يمثل تحولا لافتا مقارنة بالعام الماضي، إذ لم يتجاوز المخزون حينها 400 ألف متر مكعب.

ويقع السد في أعالي نهر الحصين، ويستخدم لتأمين مياه الشرب، ويبلغ ارتفاعه 42 مترا، وطوله 240 مترا، فيما يمتد طول بحيرته إلى نحو 2800 متر.

وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد من تدهور حاد في مواردها المائية، نتيجة تراجع معدلات الهطول المطري، وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المائية في سنوات الحرب.

وأسهمت هذه العوامل في انخفاض منسوب الأنهار والسدود، وتراجع المخزون الجوفي، ما انعكس بشكل مباشر على تأمين مياه الشرب والري في عدد كبير من المناطق.