سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل شابا

توغلت قوة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت شابا، كما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وقالت قناة الإخبارية (رسمية) إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا (لم تحدد هويته) في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي خلال توغلها فجر اليوم.

والثلاثاء، نفّذت طائرات إسرائيلية عمليات رش مواد مجهولة على مساحات زراعية بريف القنيطرة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بذلك، حيث نفذ الأولى الأحد، على بعض المناطق الحراجية والحقول في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

يأتي ذلك رغم اتفاق سوريا وإسرائيل في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، على تشكيل آلية اتصال بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

لكن الجيش الإسرائيلي يقصف، بوتيرة شبه يومية، أراضي سورية وينفذ توغلات برية، لا سيما بريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، ويعتقل مواطنين، ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وتقول سوريا إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.